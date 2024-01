Prokurator generalny Adam Bodnar zdecydował w piątek, że Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku. Wcześniej Bodnar przekazał Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w 2022 roku zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji prokuratora krajowego.

REKLAMA

- Nie można było powołać go skutecznie, skoro wadliwie został przywrócony do służby - mówi w rozmowie z Onetem mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. - Nie wiem, jak pan minister Bodnar to wytropił. Jest nieprawdopodobnie szczegółowy w badaniu przeszłości i skrupulatnie ocenił te dokumenty. Dostrzegł w nich kardynalny błąd. Z jakiego powodu dopuszczono się powołania na podstawie nieobowiązującego przepisu? Czy to był ludzki błąd, czy zlekceważono obowiązujące przepisy? Tego nie wiem - stwierdziła.

Zobacz wideo Adam Bodnar: Można będzie wstrzymać wypłaty dla ludzi z TVP i poddać je ocenie prawnej

Jak tłumaczy, ta decyzja oznacza, że Dariusz Barski nie jest już prokuratorem krajowym, a do jego odwołania nie jest potrzebna zgoda prezydenta.

Ekspertka dodała, że teoretycznie można ten błąd próbować naprawić, powołując prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej i wówczas rozważyć dalsze ewentualne kroki. - Ale można się domyślać, że nie jest to współpracownik, z którym obecny minister sprawiedliwości chciałby pracować - oceniła.

Prokuratura krajowa nie zgodziła się z działaniami prokuratora generalnego w tej sprawie. Oświadczyła, że tę funkcję nadal pełni Dariusz Barski. Wcześniej Andrzej Duda również krytycznie odniósł się do zmian.

Duda o działaniach Bodnara: Rażące naruszenie prawa

"Minister Adam Bodnar próbuje usunąć Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji. Przekazał prokuratorowi Barskiemu swoją 'decyzję' w tej sprawie" - napisał Andrzej Duda w mediach społecznościowych.

"Zmiana na stanowisku prokuratora krajowego to zgodnie z ustawą kompetencja premiera i prokuratora generalnego we współdziałaniu z prezydentem. Działanie Adama Bodnara bez udziału premiera i prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - stwierdził prezydent.

Prokurator Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. To śledczy, który wraz z innymi prokuratorami w 2016 roku został zdegradowany przez Zbigniewa Ziobry z prokuratury generalnej do prokuratury okręgowej, by - jak mówił Bilewicz - zrobić miejsce dla nominatów ministra.