Wywiad trzech stacji telewizyjnych TVP, TVN i Polsat z Donaldem Tuskiem wzbudził wiele emocji i wywołał liczne komentarze na portalu X. Politycy PiS skrytykowali kilka jego aspektów dotyczących przebiegu wywiadu i Protestu Wolnych Polaków. Natomiast politycy PO pozytywnie ocenili zapowiedzi dotyczące przywrócenia praworządności i zwrócili uwagę na powagę przekazu. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się również dziennikarze.

Komentarze po wywiadzie Donalda Tuska. "Bardzo dobre wystąpienie", "Do wyboru Tusk, Tusk, albo Tusk"

"Tusk ma czelność skarżyć się, że jakieś hasła podczas Protestu Wolnych Polaków były dla niego niemiłe? Mówi to człowiek, którego partia oparła swoją kampanię o osiem gwiazdek?! Wczoraj nikt nie postulował je****a kogokolwiek" - napisał poseł Radosław Fogiel z PiS. "Grad trudnych pytań do Donalda Tuska. Apeluję do prowadzących, aby dali, choć sekundę na odpowiedź" - skomentował były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller z PiS.

"Bardzo dobre wystąpienie Donalda Tuska w rozmowie z dziennikarzami. Precyzyjny i w spokojnym stylu- stanowczy. Co treści to za bardzo ważne uznaję jego nacisk na przywrócenie praworządności, wsparcie dla Ukrainy i - mam nadzieję, że się nie mylę - odpaństwowienie gospodarki" - napisał były wicepremier i minister finansów, były szef NBP Leszek Balcerowicz.

"'Pluralizm medialny' wg PO, czyli do wyboru Tusk, Tusk albo Tusk" - napisał Samuel Pereira. "Chciałbym doczekać czasu, że Tusk pójdzie na rozmowę na żywo do TV Republika, a Kaczyński do TVN" - skomentował były redaktor naczelny "Faktu" Robert Feluś. Natomiast dziennikarka Bianka Mikołajewska napisała: "Donald Tusk zapowiada, że władze wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa będą powoływane w konkursach. Zapewnia, że informacja, która pojawiła się w mediach - że E. Bieńkowska ma zostać szefową Orlenu, to bzdura".

O wywiadzie Donalda Tuska wypowiedział się również poseł PO Bogdan Zdrojewski. "Powaga przekazu nie powinna budzić wątpliwości nawet 'symetrystów'. Dla przynajmniej części elektoratu PIS, ten wywiad powinien być furtką powrotu do rzeczywistości. Dla wyborców obecnej władzy potwierdzenie, że nic z zapowiedzi kampanii wyborczej nie zostanie zlekceważone!" - napisał.

"Premier w wywiadzie zapowiada, że nie będzie politycznych negocjacji z PiS i prezydentem ws. zmian w sądownictwie, mediach publicznych, spółkach skarbu państwa. Otwierane będą kolejne fronty. Wypowiedzi czytam tak, że granicą dla rządu będzie podważanie działań przez sąd. Z prezydentem minimum porozumienia może obejmować obronność i politykę zagraniczną. Andrzej Duda stawia jednak opór. Jeśli będzie wszystko wetował, trudno będzie realizować zmiany" - stwierdził Patryk Michalski z WP.

Głos zabrała również Beata Szydło. "Donald Tusk w swoim 'wywiadzie' zaprezentował się jako człowiek pogrążony w nienawiści, ale też tchórzliwy, gdy zasłaniał się swoimi podwładnymi w rodzaju Bodnara lub Sienkiewicza - tak, jakby jako szef miałby nie odpowiadać za ich działania. Tusk nie odpowiedział na większość pytań, chociaż pytającym to najwyraźniej nie przeszkadzało. Jedyne, czego można się było dowiedzieć z tego godzinnego 'wywiadu', to tego, że Tusk będzie nadal atakował i niszczył kolejne polskie instytucje" - napisała polityczka PiS.

"Ten cały wywiad z Donaldem Tuskiem neoTVP, TVN i Polsatu to głównie spijanie sobie z dzióbków i wzajemne wachlowanie uszkami. Coś jak braciaki z PJK. Albo jak wywiad Osińskiej z Komorowską. Nuda. Wracam do lektury Sienkiewicza. Tego inteligentniejszego" - napisał dziennikarz Wojciech Wybranowski

Donald Tusk udzielił wywiadu TVN, TVP i Polsat. "Nie wyobrażacie sobie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach"

Donald Tusk zapowiedział działania rządu w zakresie wykrywania nieprawidłowości z okresu władzy PiS. - Dzisiaj w jakimś sensie mamy realizację programu "koryto minus", przepraszam za trywializm, to znaczy odcinanie od nieuzasadnionych przywilejów ludzi władzy. Państwo sobie nawet nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach. Znaczy skalę nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy pisowskich, szczególnie w spółkach skarbu państwa. Aż włos na głowie się jeży. Ja jestem doświadczonym człowiekiem, myślałem, że wszystko widziałem - powiedział premier.