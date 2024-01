Zatrzymanie posłanki Kingi Gajewskiej. Jest decyzja sądu

"W czasie kampanii wyborczej na wiecu wyborczym Mateusza Morawieckiego policja zatrzymała posłankę Kingę Gajewską. Dziś Sąd uznał, że jej zatrzymanie było: nielegalne, nieprawidłowe i niezasadne" - przekazał za pośrednictwem serwisu X adwokat Jacek Dubois.

Sprawę zatrzymania Kingi Gajewskiej prowadził Sąd Rejonowy w Otwocku. - Mamy stwierdzenie, że policja naruszyła prawo. To jest stwierdzenie nieprawidłowości działania organu. Na jego podstawie można domagać się odszkodowania, ale o tym jeszcze z posłanką nie rozmawialiśmy - powiedział adwokat w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jednocześnie w prokuraturze wciąż toczy się śledztwo w "sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień dnia 19 września 2023 roku w Otwocku na terenie Parku Miejskiego przy ulicy Generała Juliana Filipowicza 9 podczas spotkania Prezesa Rady Ministrów z mieszkańcami, przez funkcjonariuszy publicznych tj. funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie poprzez przeprowadzenie interwencji wobec posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kingi Gajewskiej, czym działano na szkodę interesu prywatnego Kingi Gajewskiej".

Zatrzymanie posłanki Kingi Gajewskiej w Otwocku

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, do incydentu doszło w październiku ubiegłego roku w Otwocku podczas spotkania wyborczego Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami miasta. Posłanka Kinga Gajewska uczestniczyła w organizowanym w pobliżu proteście. - Przyjechaliśmy dziś do Otwocka, by poinformować mieszkańców, którzy korzystają tylko z kanału TVP, o tym, co dzieje się w Polsce. Mówiłam o 250 tys. wiz, które zostały wydane dla mieszkańców krajów afrykańskich i azjatyckich - relacjonowała.

Niespodziewanie do polityczki podeszło kilku funkcjonariuszy, którzy następnie zaciągnęli ją do radiowozu. Kobieta informowała policjantów o tym, że jest posłanką i zwracała uwagę na kwestię naruszenia jej nietykalności cielesnej. Przebieg zdarzenia potwierdzają nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych.