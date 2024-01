Duda oburzony decyzją Bodnara. Twierdzi, że to nie jego kompetencja. "Rażące naruszenie prawa"

"Minister Adam Bodnar próbuje usunąć Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji. Przekazał prokuratorowi Barskiemu swoją 'decyzję' w tej sprawie" - napisał Andrzej Duda w mediach społecznościowych.

REKLAMA

"Zmiana na stanowisku prokuratora krajowego to zgodnie z ustawą kompetencja premiera i prokuratora generalnego we współdziałaniu z prezydentem. Działanie Adama Bodnara bez udziału premiera i prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - stwierdził prezydent.

Zobacz wideo Zaskakujący ruch Dudy: Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe

Działanie Bodnara nie było jednak standardową procedurą, a stwierdzeniem, że powołanie Barskiego przed dwoma laty było niezgodne z prawem.

Decyzja o przywróceniu Barskiego "dokonana z naruszeniem obowiązujących przepisów"

Wcześniej prokurator generalny Adam Bodnar przekazał prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w 2022 roku zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji prokuratora krajowego.

Prokurator Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. To śledczy, który wraz z innymi prokuratorami w 2016 roku został zdegradowany przez Zbigniewa Ziobry z prokuratury generalnej do prokuratury okręgowej, by - jak mówił Bilewicz - zrobić miejsce dla nominatów ministra. Prokuratura krajowa nie zgodziła się z działaniami prokuratora generalnego w tej sprawie. Oświadczyła, że tę funkcję nadal pełni Dariusz Barski.