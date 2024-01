Donald Tusk w poniedziałek spotka się z Andrzejem Dudą. Premier zdradził szczegóły

Jak przekazał Donald Tusk, jego poniedziałkowe spotkanie z prezydentem rozpocznie się o godzinie 11. - Udam się do pana prezydenta, między innymi, żeby rozmawiać o szczegółach i charakterze mojej misji. W najbliższych dniach będę w Kijowie. Dla nas obu - pan prezydent też był w to bardzo zaangażowany - sytuacja w Ukrainie i na froncie to kwestia absolutnie numer jeden dla polskiego bezpieczeństwa. Są tam do załatwienia też inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników - powiedział Donald Tusk w wywiadzie dla TVN, Polsat i TVP.

REKLAMA

Premier przekazał, że z prezydentem Dudą będzie rozmawiał też o zmianie władz w Unii Europejskiej oraz o rosyjskiej rakiecie, która w grudniu wleciała na terytorium Polski. - Mamy działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związane z aktywnością prorosyjskich grup radykalnej prawicy, tutaj w Polsce rozpoczęły się działania przeciwko zorganizowanym grupom, które usiłowały infiltrować także wojsko i policję w Polsce. Prorosyjski charakter nie ulega wątpliwości. Jest nie tylko o czym rozmawiać, naszym wspólnym obowiązkiem jest to pole zbudować, ale to nie może być kosztem prawa. Musimy razem wreszcie bronić państwa prawa - powiedział.

W dalszej części wywiadu Tusk stwierdził, że "musi zaprotestować przeciwko symetrii, że jest jakiś dualizm prawny". - To nie jest spór: PiS-Platforma, Kaczyński-Tusk o model prawny. My dzisiaj chcemy przywrócić elementarne, zupełnie fundamentalne zasady, jakie powinny obowiązywać w każdym demokratycznym państwie. Pierwszą zasadą jest respektowanie wyroków sądów - powiedział.

Premier stwierdził, że "dzisiaj w jakimś sensie mamy realizację programu 'koryto minus'". - Przepraszam za trywializm, to znaczy - odcinanie od nieuzasadnionych przywilejów ludzi władzy. Państwo sobie nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach, skalę nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy PiS-owskich, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa - stwierdził.

Artykuł aktualizowany.