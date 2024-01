Żony Kamińskiego i Wąsika spotkały się z Bodnarem. Padły słowa o "krwi na rękach"

Zatrzymanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego wywołało wiele emocji u ich małżonek, które 11 stycznia spotkały się z Andrzejem Dudą, a kolejnego dnia z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. We wspólnym oświadczeniu przekazały, że o spotkanie z szefem MS poprosiły same. - Niestety, nie widzimy żadnej dobrej woli rozwiązania tego problemu stworzonego tak naprawdę przez pana Bodnara - oceniły.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący ruch Dudy: Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe

Żony Kamińskiego i Wąsika spotkały się z Adamem Bodnarem. "Nie widzimy żadnej dobrej woli"

- Oczekiwano drugiego aktu łaski. Pan prezydent zrobił wszystko, aby nasi mężowie mogli wrócić do domu. Minister sprawiedliwości mówi, że nie mogą wrócić, że to są znowuż nie te artykuły - mówiła Romualda Wąsik, cytowana przez Onet. Natomiast Barbara Kamińska stwierdziła, że jest "bardzo zawiedziona spotkaniem", które rozpoczęło się od pytania: "dlaczego prezydent zastosował ten tryb, a nie inny, wydawania aktu łaski". - Interpretacja prawa stosowana przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara jest niekorzystna dla naszych mężów - stwierdziła.

Kamiński i Wąsik rozpoczęli strajk głodowy. "Szanuję za to mojego męża"

Żona Macieja Wąsika poinformowała prokuratora generalnego, że nieprzyjmowanie pokarmów przez osadzonych i "pogarszający się stan zdrowia" mogą doprowadzić do tragedii. - Mam nadzieję, że minister sprawiedliwości, a wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich, nie będzie miał krwi na rękach, bo jeżeli nie będzie wypuszczał naszych mężów z więzienia, jeśli doprowadzi do tego, że nasi mężowie stracą życie albo ich stan zdrowia się znacznie pogorszy, ja nie wiem, co mogę dalej zrobić i nie odpuszczę tego panu ministrowi, tego, żeby w taki sposób traktować ludzi niewinnie skazanych - powiedziała Romualda Wąsik.

Zdaniem Barbary Kamińskiej politycy PiS zdecydowali się na protest głodowy, ponieważ "siedząc za kratami, nie można w inny sposób pokazać, że nie zgadzają się z rozstrzygnięciami, ani decyzjami". - Szanuję za to mojego męża, chociaż jako żona bardzo się o niego martwię - powiedziała Kamińska i dodała, że parametry życiowe jej męża są monitorowane, ale "nie są najlepsze".

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Adam Bodnar: Wszcząłem postępowanie

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Adam Bodnar poinformował, że w piątek 12 stycznia otrzymał pismo Andrzeja Dudy w sprawie postępowania ułaskawieniowego. - W związku z takim wnioskiem prokurator generalny ma obowiązek wszcząć postępowanie, czyli wykonać to, co do niego należy - powiedział. - To postępowanie zostało przeze mnie wszczęte. Ma także za zadanie zażądać akt postępowania i te działania także podejmuję. Na obecnym etapie żadne inne decyzje jeszcze nie zapadły - przekazał prokurator generalny.