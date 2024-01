Anna Zalewska z PiS odwołana z rady szpitala. Twierdzi, że to nie ona. "Wojna jest!"

W czwartek Cezary Tomczyk poinformował o odwołaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości z rad społecznych szpitali wojskowych. Wśród wymienionych znalazła się również Anna Zalewska, która straciła funkcję członkini rady 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Lądku-Zdroju.

Zalewska kłóci się z Tomczykiem, czy była w radzie. Przekonuje, że zna inne Anny Zalewskie

We wpisie wiceszef MON oznaczył europosłankę PiS. Ta zareagowała. "Panie Ministrze, chciałabym poinformować, że NIE BYŁAM i nie jestem członkiem Rady Społecznej 23-ego Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Lądku-Zdroju. Nie wiem więc w jaki sposób mógł mnie Pan z niej odwołać" - napisała. "Apeluję również do polityków Platformy Obywatelskiej, rozpowszechniających fake newsy o rzekomo pobieranym przeze mnie wynagrodzeniu w kwocie 12 500 zł, o sprostowanie podawanych informacji i przeprosiny. W przeciwnym razie spotkamy się w sądzie. Miesiąc nie minął, a skala kłamstw i fake newsów rozpowszechnianych przez polityków Koalicja 13 grudnia przebija wszelkie demokratyczne standardy. Czego się boicie?" - zapytała Anna Zalewska.

"W Polsce jest kilkaset kobiet o imieniu i nazwisku Anna Zalewska. Sama znam kilka. PO, jeśli następnym razem będziecie chcieli kogoś zwolnić z pracy/zhejtować/wyrzucić ze szkoły lub uczelni za podejrzenie bycia członkiem PiS dokładniej weryfikujcie dane" - dodała w kolejnym wpisie.

Cezary Tomczyk pokazuje dowody. "To ta Anna Zalewska"

Na słowa europosłanki postanowił zareagować Cezary Tomczyk. Wiceszef MON udostępnił decyzję ws. powołania Zalewskiej do rady. "Dyrektor placówki informował ją o posiedzeniach. Mimo próśb nigdy nie przyszła. Nieobecność tłumaczyła 'obowiązkami w Parlamencie Europejskim'. Służę korespondencją z dyrektorem. Może Pani Anna była wtedy w PCK?" - napisał wiceminister obrony narodowej. Przypomnijmy, według informacji Onetu kampanię Anny Zalewskiej mieli w 2015 roku przynajmniej trzykrotnie wesprzeć ludzie oskarżeni o okradanie kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża. "Proszę zaprzestać mnożenia fejków, w dodatku na poziomie obrzydliwej insynuacji. Niech Pan zajmie się pracą - jest wojna!" - odpowiedziała Tomczykowi polityczka.

Również w rozmowie z TVN24 Tomczyk zapewniał, że "to ta Anna Zalewska" zasiadała w radzie. - Najpierw sprawdziłbym, co piszę, a dopiero później bym pisał, bo nie tylko pani poseł Zalewska była w radzie społecznej szpitala, ale niestety nie pojawiła się na żadnym posiedzeniu tej rady - powiedział. - A to jest pan w 100 proc. pewny, że to ta Anna Zalewska, europosłanka PiS? - dopytywał dziennikarz. - Tak, bo mam informację od dyrektora szpitala, który kontaktował się z panią Anną Zalewską i ta poinformowała go, że nie ma czasu i w związku z obradami europarlamentu niestety nie może przyjechać na radę. Szkoda, że zajmowała miejsce kogoś innego, bo myślę, że ktoś mógłby pomóc szpitalowi. Na pewno pani Anna Zalewska tego nie zrobiła - podkreślił Cezary Tomczyk.

W rozmowie z Interią Zalewska przekazała, że "rzeczywiście minister Wojciech Skurkiewicz [w latach 2018-2023 sekretarz stanu w MON] zaproponował jej kiedyś tę radę", ale powiedziała "nie". Jak dodała, to była jedyna sytuacja, w której skontaktowała się z dyrektorem szpitala. - Nigdy nie korespondowałam z dyrektorem, poza tym wspomnianym razem i poza dzisiejszą rozmową, gdy sprawdzałam, czy moja odpowiedź o rezygnacji została skutecznie dostarczona do MON. Dyrektor odpowiedział, że pamięta tę sytuację, pamięta, że rezygnowałam i że zawiadomił MON - zapewniła.