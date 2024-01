Adam Bodnar zdecydował ws. prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. "Nie może sprawować funkcji"

"W dniu 12 stycznia 2024 roku Prokurator Generalny Pan prof. Adam Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Panem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" - informuje w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości. "W efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - czytamy.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że od 15 stycznia w siedzibie Prokuratury Krajowej będzie urzędował Adam Bodnar. "W ramach realizowanych jako Prokurator Generalny zadań będzie dbał i czuwał nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Prokuratury Krajowej. Ponadto będzie monitorował proces przystępowania Polski do Prokuratury Europejskiej" - czytamy.

MS wyjaśnia, że Barski, w 2007 roku zastępca prokuratora generalnego, po likwidacji Prokuratury Krajowej w 2010 roku przeszedł w stan spoczynku. "W dniu 16 lutego 2022 roku, na postawie przepisu art. 47 ustawy wprowadzającej ustawę prawo o prokuraturze, został przywrócony do służby czynnej, a następnie w dniu 18 marca 2022 został powołany na pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego. Zastąpił na tym stanowisku Bogdana Święczkowskiego, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy. Resort stwierdza, że przywrócenie Barskiego nie miało odpowiedniej podstawy prawnej. Pismo wręczone w piątek przez Bodnara stwierdza, że Barski pozostaje w stanie spoczynku, a więc nie ma możliwości pełnienia funkcji prokuratora krajowego.

"Działanie Zbigniewa Ziobry nie wywołało skutków prawnych"

Ministerstwo podkreśla, że Zbigniew Ziobro przywrócił Barskiego do czynnej służby na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku: Przepisy wprowadzające - Prawo o prokuraturze. "Działanie Zbigniewa Ziobro zatem nie wywołało skutków prawnych, to jest faktycznie nie przywracało Pana Dariusza Barskiego do służby czynnej. Przywołany jako podstawa prawna przepis art. 47 § 1 i 2 PWPoP posiadał bowiem charakter incydentalny, czasowy i był zawarty w ustawie wprowadzającej nowe przepisy o prokuraturze" - podkreśla MS. "Przepis ten w istocie pozwalał na skorzystanie z jego dobrodziejstw jedynie w okresie dwóch miesięcy od jego wejścia w życie w 2016 roku, precyzyjnie wyłącznie w okresie od 4 marca 2016 do 4 maja 2016 roku. Dlatego też nie sposób uznać skuteczności decyzji Prokuratora Generalnego podjętej w trybie wspomnianego przepisu w dniu 16 lutego 2022 roku, a zatem po upływie blisko 6 lat od zakończenia jego obowiązywania" - czytamy dalej.

W komunikacie podkreślono, że Barski pozostaje prokuratorem, ale w stanie spoczynku. Jak czytamy, przepisy nie precyzują trybu, w którym Barski może się odwołać od decyzji Bodnara. Podkreślono jednocześnie, że każdy ma prawo do sądu i również on może z niego skorzystać. MS przypomina okoliczności, że w 2011 roku Barski wystartował w wyborach parlamentarnych z listy PiS. Uzyskał mandat poselski, ale odmówił zrzeczenia się funkcji prokuratora. "W konsekwencji marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna stwierdził wygaśnięcie jego mandatu poselskiego wobec zakazów łączenia tych dwóch funkcji. Pan Dariusz Barski odwołał się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, który odwołanie oddalił. Natomiast dnia 7 września 2015 roku prezydent Andrzej Duda powołał go na swojego przedstawiciela w skład Krajowej Rady Prokuratury (zlikwidowanej w 2016 r.). Następnie był doradcą ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro" - czytamy.