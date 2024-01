Duda nie rozmawiał z Kaczyńskim o Wąsiku i Kamińskim? "Był wściekły"

W czwartek (11 stycznia) prezydent Andrzej Duda ogłosił wszczęcie postępowania ułaskawieniowego wobec dwóch byłych posłów PiS: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Głowa państwa zwróciła się do prokuratora generalnego Adama Bodnara z wnioskiem o zawieszenie wykonywania kary i tym samym zwolnienie polityków z aresztu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy nowy rząd wprowadzi w życie wyrok TSUE dotyczący zaskarżania planów zagospodarowania lasów?

Kaczyński "był wściekły", bo nie wiedział o decyzji Andrzeja Dudy? "Nie doszło do rozmowy"

Według ustaleń tygodnika "Wprost" ruch wykonany przez prezydenta miał nie być wcześniej konsultowany z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. - Nie doszło do rozmowy prezydenta z prezesem PiS. Jarosław Kaczyński o ułaskawieniu dowiedział się z mediów, dlatego był wściekły - relacjonował dziennikarzom anonimowy informator ze środowiska Pałacu Prezydenckiego. Rozmówca zdradził również, że decyzja miała być tajemnicą także dla większości osób związanych z pałacem, a Duda i Kaczyński nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Jarosław Kaczyński: Przy naszych sądach to wszystko jest niepewne

Jak informowaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów, Kaczyński skomentował publicznie decyzję prezydenta. W rozmowie z dziennikarzami, którzy zaczepili go na terenie Sejmu, przyznał, że "To jest dobry ruch". - Jeżeli to doprowadzi do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne... Żaden wyrok nie powinien zapaść: ani drugi, ani ten pierwszy. Mówię też o decyzjach Izby Pracy Sądu Najwyższego. To chyba dobrze - ocenił.