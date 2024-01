Wywiad Tuska dla trzech stacji. TV Republika też chce, Rachoń składa pismo

W piątek 12 stycznia o godzinie 20 na antenie TVP, TVN i Polsatu będzie transmitowany wywiad z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu ma odnieść się między innymi do sprawy zatrzymania byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz afery związanej z mediami publicznymi. Ma ocenić również dotychczasowe działania swojego rządu. To będzie pierwszy wywiad premiera od czasu październikowych wyborów parlamentarnych.

Piątkowy wywiad zostanie przeprowadzony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W rozmowie wezmą udział: Piotr Witwicki (Polsat), Anita Werner (TVN) oraz Marek Czyż (TVP).

Donald Tusk porozmawia dziś z trzema stacjami. TV Republika też by chciała

Jak się okazuje, w wywiad chciałaby się również zaangażować TV Republika. W piątek "zgłosiła gotowość" - pismo w tej sprawie po godz. 12 w Centrum Informacyjnym Rządu złożył Michał Rachoń, który obecnie jest dyrektorem programowym stacji. "Mamy nadzieję, że widzowie drugiej największej stacji informacyjnej w Polsce nie zostaną pozbawieni możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania, które powinien usłyszeć Premier rządy Rzeczypospolitej" - napisał.

"Niestety od godziny 12 jedyna informacja, jaką uzyskaliśmy, to to, że szef CIR skontaktuje się ze stacją, jeśli będzie zainteresowany. Cierpliwie czekamy gotowi do przeprowadzenia wywiadu razem z konkurującym z nami stacjami" - czytamy na koncie w serwisie X Michała Rachonia.

Kim jest Michał Rachoń? Przed laty związany był z PiS

Michał Rachoń został dyrektorem programowym TV Republika pod koniec zeszłego roku. Po zmianie władz w mediach publicznych i wyłączeniu sygnału TVP Info, do których doszło po decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, Rachoń przeniósł do prawicowej stacji swój program "Jedziemy", emitowany do tej pory w TVP Info.

Przed rozpoczęciem kariery telewizyjnej Rachoń był związany z PiS. Za pierwszych rządów tej partii przez kilka miesięcy był rzecznikiem prasowym MSWiA, a w latach 2008-2012 rzecznikiem prasowym sopockich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Publikował później m.in. w "Gazecie Polskiej", a w 2013 roku dołączył jako prezenter do TV Republika. W styczniu 2016 roku - po objęciu przez Jacka Kurskiego funkcji prezesa TVP - Michał Rachoń został na krótko wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. publicystyki. Zaczął też pojawiać się na antenie TVP Info jako prowadzący "Minęła dwudziesta", "Gość Poranka", "Jedziemy". Współpracował też z TVP1, radiową Jedynką i Polskim Radiem 24.