Ostra wymiana zdań między Kaletą a szefem BBN. "Ekipa Tuska panu klaszcze"

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (skrót: BBN; przy jego pomocy prezydent wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności) Jacek Siewiera był gościem środowego (10 stycznia) wydania programu TVN24 "Fakty po Faktach". Zapytany o zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika stwierdził, że rozkazy dowódców, Służby Ochrony Państwa i policji były "wykonywane zgodnie z zasadami użycia funkcjonariuszy jako narzędzia", a sama procedura była legalna.

Na wypowiedź polityka zareagował poseł PiS Sebastian Kaleta. Za legalne uznał on ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta Andrzeja Dudę, z kolei Siewierę porównał do doradców, którzy "podpowiedzieli prezydentowi katastrofalne w skutkach zawetowanie reform ministra Ziobry".

"Posłowie wciąż mają mandaty, zatrzymanie ich przez policję w Pałacu Prezydenckim to bezprawne pozbawienie wolności i akt politycznej zemsty nowej władzy. A to oznacza, że sędziowie Sądu Najwyższego, którzy akt łaski Prezydenta kwestionowali, to naruszający konstytucję anarchiści" - napisał w serwisie X.

Szef BBN odpowiedział posłowi, wytykając mu rzekome braki wiedzy w kontekście dawniej sprawowanej przez niego funkcji. "Ułaskawienie Ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika było i jest legalne ze wszystkich stron. Tymczasem Panu proponuję zapoznać się z definicją 'strony' w postępowaniu karnym wykonawczym. Co do działania funkcjonariuszy reguluje ją ten właśnie Kodeks. Od byłego wiceministra sprawiedliwości należałoby takiej wiedzy oczekiwać" - stwierdził.

Jacek Siewiera z "wewnętrznie sprzecznym" stanowiskiem? "Ekipa Tuska Panu klaszcze"

Na tym jednak dyskusja się nie zakończyła. Poseł Kaleta ocenił stanowisko prezentowane przez Siewierę jako "wewnętrznie sprzeczne". "Jeśli ministrowie Kamiński i Wąsik zostali skutecznie ułaskawieni, nie ma wobec nich zastosowania KKW, który stosuje się wobec osób skazanych. Zatem uznaje Pan ich za osoby prawomocnie skazane skoro przywołuje KKW, czym samym przeczy Pan stanowisku Prezydenta" - argumentował.

W ramach analogii do wypowiedzi szefa BBN, polityk stwierdził, że ten "jako absolwent prawa powinien to wiedzieć". "Ekipa Tuska Panu klaszcze, może o to Panu chodzi, prezentując takie stanowisko" - napisał Kaleta.