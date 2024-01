Macierewicz odleciał. Zapowiada referendum ws. "likwidacji państwa polskiego"

W rozmowie z TV Trwam i Radiem Maryja Antoni Macierewicz odniósł się do czwartkowego "Protestu Wolnych Polaków". Jego zdaniem demonstracja ta była "jedną z największych i najważniejszych demonstracji w historii Polski ostatnich kilkudziesięciu lat". Były szef MON stwierdził, że jej uczestnicy to "formacja niepodległościowa". - To jest formacja ogólnopolska, która jest świadoma tego, że mamy do czynienia ze straszliwym zjawiskiem próby zniszczenia państwa polskiego - powiedział.

Macierewicz o sprawie Kamińskiego i Wąsika. "Próba zniszczenia państwa"

- Tego świadectwem jest to, co zrobiono przedwczoraj wobec pana prezydenta i wobec ministrów Kamińskiego i Wąsika. Próba aresztowania posłów, próba zaatakowania prezydenta Rzeczypospolitej przez służbę na rozkaz premiera, to rzecz, która nie miała miejsca nigdy w Polsce niepodległej i nigdy w żadnym państwie europejskim - podkreślił polityk PiS. Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani, ponieważ sąd prawomocnie skazał ich na karę więzienia.

Antoni Macierewicz rozwodził się dalej nad tym, kim jest Andrzej Duda - "reprezentantem Konstytucji RP, narodu i państwa polskiego". - Czy może służba specjalna, czy może wojsko, czy może policja wchodzić i atakować prezydenta? Oczywiście, wojsko tego nie zrobiło i nie wyobrażam sobie, żeby mogło zrobić. Ale policja to zrobiła. Ale służby specjalne i to te, które pracowały na rzecz pana prezydenta, okazało się, że tak naprawdę służą Donaldowi Tuskowi i atakują prezydenta na rzecz przestępstwa, na rzecz zbrodni, na rzecz zamachu stanu - stwierdził.

Antoni Macierewicz zapowiada referendum. O "likwidacji państwa polskiego"

Dalej poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział, iż czwartkowa manifestacja była "protestem nie tylko przeciwko temu bezprawiu, z jakim mamy do czynienia od początku działania Platformy Obywatelskiej i pana Donalda Tuska". - Chodzi przede wszystkim o zakwestionowanie niepodległości Polski. Chodzi przede wszystkim o dążenie do likwidacji państwa polskiego. Przeciwko temu protestuje dzisiaj cały naród i przeciwko temu naród polski będzie protestował - mówił. - Musimy mieć świadomość, że ta demonstracja jest początkiem wielkiego działania niepodległościowego Polski. Ono będzie fundamentalne wtedy, kiedy doprowadzimy do referendum rozstrzygającego, czy zgadzamy się na to, żeby zlikwidować państwo polskie, czy nie. To będzie prawdopodobnie wrzesień, może październik bieżącego roku - dodał.

Przypomnijmy, rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Beuth przekazała, iż w zgromadzeniu uczestniczyło ok. 35 tysięcy osób.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik aresztowani. Duda wszczął procedurę ułaskawieniową

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy kwestionowali jednak orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie przebywają w dwóch różnych jednostkach: Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. W czwartek Andrzej Duda poinformował, że wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych.

Szymon Hołownia o wyborze Dudy: Kamiński i Wąsik mogliby wyjść z więzienia nawet wczoraj

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyznał z kolei, że nie rozumie, dlaczego prezydent wybrał akurat taką drogę ułaskawienia. Jak powiedział dziennikarzom, że gdyby Andrzej Duda zastosował drogę ułaskawienia prezydenckiego, to obaj politycy mogliby wyjść z więzienia nawet wczoraj. - Jeżeli komuś chodziło o to, żeby panowie jak najszybciej wyszli z aresztu, to wszystkie klucze w ręku miał prezydent, nie skorzystał z nich - stwierdził. Dodał, że ścieżka z Kodeksu postępowania, wybrana przez prezydenta, oznacza, iż cała procedura może potrwać miesiącami. Wyraził nadzieję, że w tym przypadku "aż tyle nie będzie trwała, bo nikomu na tym nie zależy". Według Szymona Hołowni prezydent swoją decyzją uznał ostatni wyrok Sądu Okręgowego i to, że obaj politycy nie są już posłami.