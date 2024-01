"Piracki rajd" limuzyny z Kaczyńskim po Warszawie. Kara mogłaby wynieść tysiące złotych [WIDEO]

Portal Goniec.pl poinformował, że we wtorek 9 stycznia w Warszawie doszło do "pirackiego rajdu" w Warszawie. Miała w nim uczestniczyć kolumna dwóch samochodów z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, rzecznikiem partii Rafałem Bochenkiem i byłym ministrem spraw wewnętrznych Pawłem Szefernakerem na pokładzie.

Warszawa. "Piracki rajd" limuzyny z politykami PiS po mieście

Do zdarzenia doszło po spontanicznej demonstracji spowodowanej zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Niedługo później kolumna ruszyła sprzed siedziby aresztu śledczego do hotelu sejmowego. Reporter portalu zauważył, że na trasie Siekierkowskiej, Wale Miedzeszyńskim i na trasie Łazienkowskiej doszło do złamania przepisów. Kierowcy polityków PiS mieli kilkukrotnie przekroczyć prędkość, jadąc przez Warszawę powyżej 120 km/h, pomimo ograniczenia do 60km/h.

Ponadto zauważono niebezpieczny i niezgodny z przepisami manewr przecięcia linii ciągłej przed przejściem dla pieszych oraz jazdy na wprost z pasa ruchu przeznaczonego do skrętu w prawo na skrzyżowaniu ulic Długoszewskiego i Bora-Komorowskiego. Dziennikarze zwrócili uwagę, że takie zachowanie stwarzało zagrożenie zarówno dla polityków, jak i innych uczestników ruchu.

Były rzecznik policji ocenia nagranie z rajdem limuzyny z politykami PiS. "Karane mandatem"

Podobnego zdania jest były policjant. - Przejście dla pieszych jest szczególnym miejscem, szczególnie chronionym - powiedział były rzecznik policji inspektor Marek Sokołowski w rozmowie z portalem Goniec.pl. - Pieszy ma tu pierwszeństwo, a kierowca powinien zachować zasadę szczególnej ostrożności. Tutaj tego nie było. Doszło do nagłego przekroczenia linii ciągłej tuż przed przejściem i zmiany pasa jazdy. Takie zachowanie także karane jest mandatem - tłumaczył były policjant.

Kaczyński chciał wejść do aresztu śledczego. Polityk PiS: Nie kierowałem, więc nie wiem

Wykroczenie na przejściu dla pieszych kwalifikuje się do egzekwowania kary w postaci 15 punktów karnych oraz dwóch mandatów wynoszących po 1500 złotych każdy. Dodatkowo zdaniem inspektora Sokołowskiego, gdyby przejazd został zarejestrowany przez policję, kierowcy mogliby stracić prawo jazdy. Łączna kwota za wykroczenia na trasie Siekierkowskiej, Łazienkowskiej oraz na Wale Miedzeszyńskim wyniosłaby łącznie 8400 zł.

Dziennikarze skontaktowali się z Pawłem Szefernakerem, który był obecny w jednym z samochodów. - Nie kierowałem samochodem, więc nie wiem, jaką prędkością jechał kierowca - odpowiedział polityk i zakończył rozmowę.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Jarosław Kaczyński pojawił się przed aresztem śledczym Warszawa-Grochów, aby "zobaczyć, w jakich warunkach przebywają zatrzymani" Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Prezes wraz z kilkorgiem posłów próbował wejść do środka. Przez kilka minut politycy dzwonili przez interkom, po czym Kaczyński wrócił do samochodu w otoczeniu kilku ochroniarzy.