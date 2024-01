Procedura ułaskawieniowa ws. Kamińskiego i Wąsika. Bodnar: Wszcząłem postępowanie

Adam Bodnar na konferencji prasowej przedstawił główne założenia nowelizacji ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa. - Należy naprawić tryb wyborów członków - sędziów Krajowej Rady Sądownictwa - podkreślał minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Bodnar przypomniał, że po reformach poprzedniej ekipy 15 sędziów KRS wybiera Sejm. - Ta zmiana doprowadziła do licznych problemów związanych z tym, że można mieć wątpliwości co do statusu osób nominowanych przez KRS w kontekście postępowań sądowych - powiedział.

Jak mówił Bodnar, "w największym skrócie ten projekt ustawy sprowadza się do tego, że sami sędziowie, przy wsparciu Państwowej Komisji Wyborczej, będą wybierali sędziów - członków KRS". - Te wybory będą przejrzyste, dostępne, aby środowisko sędziowskie miało swoją reprezentację. Drugi postulat w tej ustawie to powołanie rady społecznej, organu, który będzie wspierał KRS w wykonywaniu działań konstytucyjnych - powiedział.

Po przedstawieniu projektu Bodnar został zapytany, czy przychyli się do wniosku Andrzeja Dudy o zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z odbywania kary na czas procedury postepowania ułaskawieniowego. Bodnar przekazał, że w piątek rano otrzymał pismo prezydenta w sprawie postępowania ułaskawieniowego. - W związku z takim wnioskiem prokurator generalny ma obowiązek wszcząć postępowanie, czyli wykonać to, co do niego należy. [...] To postępowanie zostało przeze mnie wszczęte. Ma także za zadanie zażądać akt postępowania i te działania także podejmuję. Na obecnym etapie żadne inne decyzje jeszcze nie zapadły - przekazał.

Bodnar podkreślił, że prezydent wciąż dysponuje prawem łaski. - Może z niego skorzystać i nie musi wszczynać osobnego postępowania z kodeksu postępowania karnego. Jeżeli spojrzymy na poprzednie ułaskawienie, to ono się odbyło w trybie art. 139 Konstytucji. Muszę się w tej sytuacji zastanawiać, dlaczego i po co pan prezydent angażuje prokuratora generalnego do tej sprawy. To, co budzi moje zastanowienie, to deklaracja pana prezydenta - zawarta w piśmie do mnie - o tym, że cały czas podtrzymuje swoje ułaskawienie z 2015 roku oraz że panowie Wąsik i Kamiński są posłami. Zastanawiam się, czy to znaczy, że pan prezydent nie uznaje wyroku prawomocnego sądu drugiej instancji - powiedział.

Minister sprawiedliwości przywołał art. 568 kodeksu postępowania karnego, który dotyczy przerwy w wykonaniu kary. O to zawnioskował prezydent w swoim wniosku. "Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie" - czytamy w przepisie.

- Tu oczywiście nie ma mowy o wstrzymaniu wykonania kary, bo kara już się odbywa [...], natomiast przerwa w wykonaniu kary - to jest zakres do zastosowania tego przepisu. Powstaje pytanie, czym są te szczególnie ważne powody i jak to się ma do fragmentu "zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary". W tej sytuacji trudno mówić, że to jest krótki okres, bo jesteśmy na początku kary, a nie na jej końcu - podkreślił. Bodnar podkreślił, że jego resort prowadzi analizę w tej sprawie. Minister był pytany o przesłankę dotyczącą protestu głodowego, który prowadzą Wąsik i Kamiński. - Każdy protest głodowy, dotyczący każdej osoby pozbawionej wolności, należy traktować absolutnie poważnie. Należy za wszelką cenę dbać, aby stan zdrowia danej osoby się nie pogorszył - powiedział. - Chciałbym zapewnić, że naszą odpowiedzialnością jest doprowadzić do tego, by to nie powodowało zagrożenia dla zdrowia i życia. Uważam natomiast, że nie powinna być to wyłącznie jedyna przyczyna, która mogłaby w tej sytuacji prowadzić do uznania, że należy doprowadzić do przerwy w wykonaniu kary. W tej sytuacji można powiedzieć, że każda osoba, która jest we wniosku o ułaskawienie, mogłaby dokonywać podobnych działań - ocenił. Bodnar podkreślił, że przyczyny przemawiające za ewentualną przerwą w wykonywaniu kary są obecnie analizowane.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Decyzję taką podjął po spotkaniu z żonami polityków, które zaapelowały o jak najszybsze uwolnienie osadzonych w więzieniu byłych szefów MSWiA. Prezydent wskazał, że odpowiedni wniosek o zawieszenie wykonywania kary więzienia zostanie złożony na ręce Prokuratora Generalnego. - Jest taka możliwość, aby Prokurator Generalny zawiesił wykonywanie kary, aby zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję expressis verbis - powiedział prezydent.