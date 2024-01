Mateusz Morawiecki kaja się podczas wywiadu. "Przepraszam za grzechy"

Były premier Mateusz Morawiecki był w piątek gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET. - Arogancja, buta, tłuste koty w spółkach Skarbu Państwa to pańska odpowiedzialność? - zapytał dziennikarz. - Jeśli ktoś to w ten sposób odczytuje, to trzeba przyznać, że i tu na pewno był nadmiar, popełniane błędy, padały słowa, które nie powinny padać. Należy za to przeprosić - odparł polityk PiS.

Mateusz Morawiecki: Przepraszam za grzechy tych, którzy byli w naszej koalicji

Po chwili Morawiecki dodał także: "Przepraszam za wszystkie złe rzeczy, które robiliśmy, przepraszam za grzechy tych, którzy byli w naszej koalicji i którzy za mocno realizowali niektóre reformy". Zapytany o to, które decyzje by zmienił, odparł, że te, które podjęto "w ferworze walki z koronawirusem, dotyczące zakazu wchodzenia do lasów czy parków". - Dziś wiemy, że to był błąd, również od strony epidemiologicznej - dodał. Jak przekazał, cofnąłby także zakaz wyjścia na groby 1 listopada w czasie pandemii oraz kwestie związane z uproszczeniem systemu podatkowego.

W ocenie byłego szefa rządu w Polsce nie powinny odbyć się przyspieszone wybory parlamentarne. Jak dodał "jeszcze na to za wcześnie". Poseł przyznał także, że po przejściu Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę chciałby "wystartować w zaszczytnym wyścigu" przejęcia władzy w PiS.

Morawiecki o Wąsiku i Kamińskim: Pamiętam czas lat 80. To więźniowie polityczni

Jeśli chodzi o sprawę Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, polityk odparł, że "mają prawo zasiadać w izbie niższej parlamentu i głosować", jak tylko wyjdą z więzienia. - Jeśli Straż Marszałkowska nam zagrozi, nie będziemy się bili ze Strażą Marszałkowską. Pokażemy dokumenty, z których wynika, że my jesteśmy na prawie i będziemy oczekiwali takiej realizacji prawa, by panowie, którzy zostali niesłusznie pozbawieni mandatu, by mogli wykonywać swój mandat - mówił.

Polityk określił także skazanych posłów PiS jako "więźniów politycznych". Dziennikarz zwrócił uwagę Morawieckiemu na słowa liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, która mówiła o nadużywaniu tego wyrażenia. - Pani Cichanouska na pewno wie, jaka jest sytuacja na Białorusi. Nie odważyłbym się jej pouczać w związku z tym - stwierdził. - Pamiętam czas lat 80., takiego terminu używam i będę używał. To więźniowie polityczni - zaznaczył Morawiecki i uzupełnił: "Naprawdę porównuję Warszawę do Mińska, ponieważ wejście z butami do mediów publicznych, ponieważ zarządzenie ministra sprawiedliwości - mówię w skrócie myślowym - że jedni sędziowie mogą pozbawiać prawa do orzekania innych, więźniowie polityczni to elementy systemu białoruskiego".

Były premier został zapytany również o kwestię drugiego ułaskawienia skazanych polityków. Zdaniem Morawieckiego, prezydent Andrzej Duda w ten sposób nie przyznał się do błędu, a było to jedynie "salomonowe wyjście". - Pan prezydent podjął właściwą decyzję. To rodzaj ułaskawienia, który włącza inne podmioty, to ułaskawienie ma trochę inny charakter, niż to pierwsze - powiedział Morawiecki na antenie Radia ZET.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytykuje narrację o "więźniach politycznych"

"Określanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mianem więźniów politycznych stanowi głęboko niesprawiedliwe przekłamanie, godzące w pamięć o osobach faktycznie osadzonych z powodu ich przekonań, postaw, walki o demokrację i prawa człowieka" - napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) w oświadczeniu.

"HFPC pragnie przypomnieć, że obaj osadzeni zostali prawomocnie skazani wyrokiem sądu wydanym w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności za przestępstwa, których dopuścili się w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji publicznych. Wyrok ten podlega wykonaniu do chwili zakończenia kary, zwolnienia obu skazanych przez sąd albo zastosowania prawa łaski przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej" - dodano.