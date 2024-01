Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował o odwołaniu 10 sędziów z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości, trzech sędziów z delegacji do biura Krajowej Rady Sądownictwa, dwóch sędziów z delegacji do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz jednego sędziego z delegacji do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Adam Bodnar odwołuje 16 sędziów z delegacji. "Wstępny przegląd kadr"

Uzasadnienie opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że decyzja jest wynikiem "wstępnego przeglądu kadr". "Okazało się, że wiele stanowisk - obecnie zajmowanych przez sędziów delegowanych - może zostać obsadzonych przez urzędników. Dzięki temu sędziowie będą mogli wrócić do swoich macierzystych sądów i tam orzekać" - poinformował resort.

Na opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości liście sędziów odwołanych z delegacji znaleźli się:

SSO Paweł Zwolak - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSR Katarzyna Ceglarska-Piłat - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSO Katarzyna Naszczyńska - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSR Maciej Klonowski - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSR Rafał Reiwer - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSO Antoni Batko - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSO Aleksandra Rusin-Batko - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSR Iwona Rutkowska - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSO Andrzej Vertun - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSR Katarzyna Dil - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

SSO Edyta Dzielińska - delegowana do biura Krajowej Rady Sądownictwa,

SSO Przemysław Wypych - delegowany do biura Krajowej Rady Sądownictwa,

SSO Aleksandra Ziółkowska-Majkowska - delegowana do biura Krajowej Rady Sądownictwa,

SSR Łukasz Piebiak - delegowany do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,

SSA Dariusz Drajewicz - delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

SSA Jakub Iwaniec - delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

"Bohaterowie" afery hejterskiej wśród odwołanych sędziów

Na liście odwołanych sędziów znalazł się między innymi Łukasz Piebiak, który w latach 2015-2019 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ze stanowiska tego zrezygnował po publikacjach medialnych dotyczących tzw. afery hejterskiej. W 2019 roku dziennikarze śledczy Onetu informowali, że Piebiak miał kierować akcją mającą na celu zdyskredytowanie sędziów sprzeciwiających się reformom systemu sprawiedliwości wprowadzonym przez rząd PiS. Do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości został delegowany w czerwcu 2020 roku. O nieoficjalnych doniesieniach medialnych mówiących o odwołaniu Łukasza Piebiaka z IWS informowaliśmy już na początku stycznia.

Na liście resortu sprawiedliwości figuruje również sędzia Jakub Iwaniec, także powiązany z aferą hejterską. W ostatnich dniach "Gazeta Wyborcza" informowała ponadto, że Iwaniec miał wszcząć postępowanie wyjaśniające dotyczące sędziów sądu rejonowego Warszawa-Śródmieście zajmujących się sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jego zdaniem wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wykonawczego w sprawie polityków PiS mogło stanowić rażące naruszenie prawa. Z doniesień dziennikarzy "Wyborczej" wynika, że zaangażowany w aferę hejterską był ponadto sędzia Dariusz Drajewicz.