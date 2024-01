Posłowie PiS chcą, by prokuratura zajęła się Hołownią. Grzmią: Przestępstwo

Przypomnijmy, jak brzmi artykuł 99 Konstytucji Rzeczpospolitej, punkt 3: Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Wydanie prawomocnego wyroku dwóch lat wiezienia i pięciu lat pozbawienia możliwości pełnienia funkcji publicznych dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oznacza automatyczną utratę mandatów poselskich. Stało się to z mocy obowiązującego w Polsce prawa, a nie po decyzji drugiej osoby w państwie - marszałka Sejmu, na co wielokrotnie zwracali uwagę konstytucjonaliści i prawnicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Mikołaj Dorożała: Musimy zabezpieczyć najcenniejsze obszary przyrodnicze, a jednocześnie zabezpieczą przemysł drzewny

Krzysztof Szczucki za pośrednictwem portalu X poinformował: "Wspólnie z Pawłem Jabłońskim zawiadamiamy prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Szymona Hołownię [marszałka Sejmu - przyp. red.] polegającego na bezprawnym stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich posłów Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika oraz publikację przez Donalda Tuska [premiera - przyp. red.] w Monitorze Polskim postanowienia Marszałka Sejmu w tej sprawie" - napisał tuż przed północą w czwartek poseł PiS-u.

Postanowienie marszałka Sejmu w Monitorze Polskim

W środę w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu z 21 grudnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Z treści postanowienia wynika, że na podstawie artykułu 249 paragraf 1 Kodeksu wyborczego wobec zaistnienia okoliczności określonej w artykule 247 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu wyborczego w związku z artykułem 99 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułem 11 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu wyborczego, marszałek Sejmu stwierdza wygaśnięcie, z upływem dnia 20 grudnia 2023 roku, mandatu posła Mariusza Kamińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów numer 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie.

"Od postanowienia przysługuje Panu Mariuszowi Kamińskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu" - podkreślił Szymon Hołownia w postanowieniu.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznała wygaszenie mandatów Kamińskiego i Wąsika

W środę Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uznała ważność postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Mariusza Kamińskiego. To do tej Izby tydzień temu za pośrednictwem marszałka trafiło odwołanie polityka PiS. Izba Pracy postanowiła nie uwzględniać odwołania Mariusza Kamińskiego. Inną decyzję podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, złożona z neosędziów, która nie jest sądem - wynika z orzeczenie TSUE.

Byli szefowie MSWiA i CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili we wtorek do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów. W tej samej sprawie dziś będzie orzekać Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Byli ministrowie spędzili wczoraj kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji.

***