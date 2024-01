Kamiński schudł w trzy dni? Poseł PiS: Dopytywaliśmy się, czy musi pić wodę z kranu

We wtorek wieczorem 9 stycznia politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali zatrzymani na terenie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Stamtąd przewieziono ich na komisariat przy ul. Grenadierów na warszawskiej Pradze, a następnie do aresztu śledczego Warszawa-Grochów przy ul. Chłopickiego. Byli posłowie trafili do dwóch różnych zakładów karnych - Kamiński został przewieziony do Aresztu Śledczego w Radomiu, a Wąsik do Zakładu Karnego w Przytułach Starych obok Ostrołęki. Politycy ogłosili, że rozpoczynają strajk głodowy. Posłowie PiS Jarosław Sellin i Jerzy Polaczek udali się do Aresztu Śledczego w Radomiu, by spotkać się z osadzonym tam Mariuszem Kamińskim.

Sellin: Kamiński został osadzony w celi szpitalnej, ze względu na decyzję o strajku głodowym

W rozmowie na antenie telewizji wPolsce.pl Sellin przekazał, że próbowali spotkać się z byłym posłem, ale "nie było to możliwe". - Przyjęło nas dwóch dyrektorów Aresztu Śledczego, myślę, że z powodu grzeczności. Byli kompetentni i mili dla nas, odpowiedzieli na wszystkie nasze pytania - mówił. Jak przekazał, Kamińskiego może odwiedzać najbliższa rodzina i prawnik. Dodał, że polityka można odwiedzać tylko dwa razy w miesiącu i że otrzymał zgodę na chodzenie w rzeczach osobistych, a nie odzieży więziennej.

- Mariusz Kamiński został osadzony w celi szpitalnej, ze względu na jego decyzję o podjęciu strajku głodowego. Myślę, że tam są trochę lepsze warunki niż w normalnych celach. Dopytywaliśmy się, czy dostaje zgrzewki wody, czy musi pić wodę z kranu, na szczęście dostaje wodę - relacjonował Sellin.

- Jeśli chodzi o kondycję psychiczną, komunikację z nimi, to jest ona dobra. Mariusz Kamiński jest spokojny, dobrze się z nim współpracuje, jak to określają doświadczeniu funkcjonariusze służby więziennej. Pod względem fizycznym, już pierwsze efekty strajku głodowego - ich zdaniem - widać, co zaowocowało sformułowaną do nas prośbą, żebyśmy my poprosili najbliższą rodzinę o to, by ona poprosiła Mariusza Kamińskiego o to, by zrezygnował z tej formy protestu. Ale jak wczoraj usłyszeliśmy od żony Mariusza Kamińskiego i od syna, on na pewno z tego nie zrezygnuje. To forma protestu politycznego związana z tym, że on się czuje i ma prawo się tak czuć - my również uważamy, że tak jest - pierwszym po 1990 roku pierwszym więźniem politycznym w Polsce, obok Macieja Wąsika - stwierdził polityk PiS.

- Uważamy, że w więzieniu siedzą posłowie, którzy posiadają immunitet, co jest potwierdzone właściwą decyzją właściwej izby SN. Uważamy, że w przyszłości osoby, które doprowadziły do tego, że mamy w Polsce pierwszych więźniów politycznych po 1990 roku powinny za to odpowiedzieć - mówił Sellin i dodał, że "czyny będą zapamiętane i nazwiska udokumentowane". - Zbieramy dokumentację. Pod względem moralno-politycznym, warto zobaczyć, jak ten standard wygląda w państwie Tuska i Hołowni - zaznaczył były wiceminister kultury.

Wąsik i Kamiński wywiezieni z Warszawy. Trafili do zakładów w Radomiu i Przytułach Starych

Informację o wywiezieniu Kamińskiego i Wąsika z Warszawy potwierdził syn Mariusza Kamińskiego. "Szanowni Państwo, właśnie dowiedziałem się, że w związku z zapowiadanym protestem przed aresztem na Grochowie reżim Tuska znów stchórzył. Odwołali posiedzenie Sejmu, a dziś przewieziono mojego tatę do Zakładu Karnego w Radomiu. Natomiast Macieja Wąsika do Ostrołęki. W związku, z czym nie będzie dziś zgromadzenia pod aresztem. Widzimy się o 16 pod Sejmem!" - napisał Kacper Kamiński w serwisie X 11 stycznia.

Areszt Śledczy w Radomiu jest jedną z największych jednostek penitencjarnych w Polsce. Może pomieścić 1081 osadzonych. Znajdują się tam trzy pawilony mieszkalne - jeden jest przeznaczony dla osób tymczasowo aresztowanych. W drugim typu zamkniętego znajdują się osoby skazane, które po raz pierwszy odbywają karę. Natomiast w trzecim przebywają skazani i tymczasowo aresztowani zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w konkretnym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego.

Działa tam również największy oddział terapeutyczny dla osadzonych, którzy są uzależnieni od alkoholu, przywięzienny szpital z oddziałem wieloprofilowym wraz z oddziałem psychiatrycznym. W zakładzie osadzeni mają do dyspozycji salę gimnastyczną, 15 kompleksów świetlicowych, osiem punktów bibliotecznych, a także bibliotekę centralną. "Osadzeni w radomskim areszcie biorą udział w wielu kursach zawodowych, zajęciach kulturalno-oświatowych, sportowych, pracach społecznych na rzecz społeczności lokalnej oraz akcjach charytatywnych" - czytamy na stronie zakładu.

Z kolei Zakład Karny w Przytułach Starych jest zakładem karnym typu zamkniętego, półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych. Jest tam również zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i areszt śledczy. "Pojemność jednostki po oddaniu do użytku nowych pawilonów mieszkalnych w grudniu 2021 roku, wynosi 1265 miejsc zakwaterowania osadzonych" - czytamy na stronie zakładu.