Marszałek Sejmu 12 stycznia podczas wywiadu w TVN24 odniósł się do wpisu, który 4 stycznia pojawił się na oficjalnym profilu Andrzeja Dudy w serwisie X. Publikacja szybko zniknęła z portalu, jednak użytkownicy zdążyli zrobić screeny. Treść wpisu trafiła również do Szymona Hołowni.

Tajemniczy wpis Andrzeja Dudy. Szymon Hołownia mówi, o kogo mogło chodzić

"Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy 'mieć jaja'. Ona wie!" - brzmiała treść wpisu, który pojawił się na koncie prezydenta. Po kilkudziesięciu sekundach publikacja zniknęła z serwisu. Pojawiło się wiele spekulacji, na temat tego, o kim była mowa - wiele osób twierdziło, że prawdopodobnie chodziło o Szymona Hołownię. Ten jednak zaprzeczył tej wersji i stwierdził, że bohaterem mógł być "dość prominentny polityk PiS".

- Zwróciłem na to (wpis - red.) uwagę, bo doniesiono mi o tym. Natomiast mam dość twarde zapewnienia, również ze środowiska, którego to najprawdopodobniej dotyczyło, że chodziło o kogoś innego i ta osoba nawet jest wskazana z imienia i nazwiska - powiedział marszałek Sejmu na antenie TVN24.

- Żadnych potwierdzeń oczywiście nie mam, a panu prezydentowi ze szczerą, przyjacielską radą oczywiście spieszę. Wielu już w polskiej polityce narobiło dużo bigosu, nie przełączając na czas konta. A czasy mamy takie, że te media społecznościowe naprawdę chyba lepiej nawet teraz troszeczkę częściej odłożyć na półkę, bo nic dobrego z tego nie wyniknie, jak się w nich będziemy nakręcać - dodał Hołownia.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wpisu, Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP przekazało portalowi TVN24, że "wspomniany wpis był prywatną korespondencją", a profil jest prowadzony przez Andrzeja Dudę.

Dziwny wpis Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do równie dziwnej sytuacji doszło na profilu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w serwisie X. "Makao i po makale! Andrzej Duda może się nauczy, że jak się sika przy wietrznej pogodzie, to nie na nawietrzną" - napisano na kanale. Jak się później okazało, za publikacją stał ówczesny pracownik ministerstwa - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. Do sprawy odniosła się ministerka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Nie ma i nie będzie mojego przyzwolenia na mowę pełną pogardy. Dlatego żadne obraźliwe treści nie mogą pojawiać się na profilu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepraszam za niestosowny wpis wymierzony w prezydenta RP, zamieszczony przez wieloletniego pracownika ministerstwa" - przekazała w serwisie X. "Wnioski i konsekwencje zostaną wyciągnięte" - zapewniła.