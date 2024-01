Braun dopytywany o wniesienie broni do Sejmu: Wszedłem "przypudrować nosek" czy wymienić magazynek?

- Jak pani myśli: wszedłem tam [do toalety - przyp. red.] "przypudrować nosek" czy wymienić magazynek? - usłyszała Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej" od Grzegorza Brauna. Reporterka zapytała posła Konfederacji, czy ma przy sobie broń i czy chciał ją wnieść na teren Sejmu. W środę nasz dziennikarz Jacek Gądek informował o tym, że Straż Marszałkowska zaalarmowała marszałka Sejmu Szymona Hołownię, że poseł Grzegorz Braun dopytywał, gdzie może deponować broń palną, gdy przychodzi na obrady Sejmu.

Grzegorz Braun dopytywany o wniesienie broni do Sejmu. "A jak pani myśli?"

Justyna Dobrosz-Oracz czekała na Brauna przed drzwiami toalety i kiedy z niej wyszedł, zapytała, czy ma przy sobie broń i czy chciał wnieść na teren Sejmu broń. Ten dwukrotnie zapowiedział, że "chętnie przyjmie zaproszenie do programu na żywo". Na informacje, że jej redakcja nie ma programu na żywo, Braun rzucił: Pani strata.

Następnie minął dziennikarkę i wyszedł z Sejmu, zawrócił jednak, kiedy stwierdziła, że pyta, bo nie wie, co ma na ten temat myśleć. - Czaiła się pani przed wejściem do toalety, więc jak Pani myśli: wszedłem tam "przypudrować nosek" czy wymienić magazynek? - zapytał.

Gazeta.pl ustaliła, że sejmowi strażnicy przekazali Hołowni informacje o pytaniach Brauna, dotyczące broni. "Po incydencie w Sejmie z udziałem posła Brauna marszałek wysłał pismo do policji, podnosząc w nim obawy, czy Grzegorz Braun kwalifikuje się do posiadania licencji na posiadanie broni" - powiedziała w rozmowie z portalem Katarzyna Karpa-Świderek, doradczyni Hołowni.

Według informacji Gazeta.pl Straż Marszałkowska tuż po ataku Grzegorza Brauna z 12 grudnia, kiedy poseł zgasił gaśnicą świece chanukowe, zaalarmowała marszałka Sejmu Szymona Hołownię. "W szeregach Straży - jak wynika z naszych źródeł - zapanowało bowiem przerażenie, na co jeszcze stać posła Grzegorza Brauna, który wciąż się radykalizuje i staje się coraz bardziej nieobliczalny. Poseł Konfederacji pytał bowiem wcześniej Straż Marszałkowską, gdzie może deponować swoją broń, gdy przychodzi na obrady Sejmu, a to wskazuje, że może się on poruszać po budynku Sejmu z bronią palną" - pisze Jacek Gądek.

- O tym, że poseł Grzegorz Braun pytał Straż Marszałkowską o miejsce w budynku Sejmu, w którym mógłby deponować broń, marszałek Sejmu dowiedział się od komendanta Straży Marszałkowskiej, w związku z zachowaniem Grzegorza Brauna, 12 grudnia 2023 r., kiedy to poseł Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe - odpowiedziała naszemu dziennikarzowi Katarzyna Karpa-Świderek, doradczyni marszałka Sejmu. Jak dodaje, to pytanie przez Brauna zostało zadane na długo przed tym, zanim stanowisko marszałka Sejmu objął Szymon Hołownia.

Grzegorz Braun z konsekwencjami po zgaszeniu świec chanukowych w Sejmie

W środę informowaliśmy o tym, że Komisja etyki zdecydowała o karze dla posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Posłanka Ewa Schädler przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że to najwyższa przewidziana kara: nagana. - Podjęliśmy inicjatywę, żeby ukarać posła Brauna naganą, ale on ma prawo odwoławcze w ciągu dwóch tygodni, więc po tym okresie decyzja o naganie będzie prawomocna, nabierze mocy sprawczej. Ale my już tę decyzję podjęliśmy o udzieleniu nagany - powiedziała Schädler. PAP przypomina, że zgodnie z regulaminem komisji etyki, nagana to najwyższa kara, której komisja może udzielić posłowi. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej nałożonej kary.

Przypomnijmy: 12 grudnia 2023 roku poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone podczas uroczystości w Sejmie świece chanukowe. Następnie wygłosił oświadczenie z mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji. Prowadzenie posiedzenia przejął marszałek Szymon Hołownia, który wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Poseł został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej.

