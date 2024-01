To wideo pozwoli ci zrozumieć fanów PiS. W 5 minut wszystko nam wytłumaczyli [SONDA]

"Dlaczego Pani/Pan przyszli na protest?" - pytał dziennikarz Gazeta.pl uczestników czwartkowej manifestacji przed Sejmem. Jedna z uczestniczek niemal wykrzyczała na jednym wydechu: Bandyta, Hitler, Tusk! Wskazując wszystkie (lub jeden) powód swojej obecności. Oto co usłyszał od uczestników Marszu Wolnych Polaków reporter Gazeta.pl Kacper Tomaszewski:

Protest Wolnych Polaków Kiedyś było Radio Wolna Europa, a dziś?

Część manifestujących w Warszawie zwolenników PiS-u i przeciwników obecnego rządu nie zapomniała o powodach zwołania tej manifestacji: zmianach w mediach publicznych. Podkreślali, że walczą o "wolne media". - Bronimy Polski. Nie mam telewizji i nie mogę się dowiedzieć, co się dzieje na świecie. Kiedyś jak byłem małym, to słuchałem Wolnej Europy, a teraz czego mam słuchać? - dopytywał jeden z mężczyzn naszego dziennikarza. Ktoś stwierdził, że Polski nie ma od środy.

Grupa manifestujących powtarzała obraźliwe hasła o politykach rządu i władzy w Polsce odmawiając im obywatelstwa polskiego. - Tusk i Hołownia to niech się wynoszą do Brukseli, robić tam monarchię. To są podwykonawcy polityki niemieckiej i niemiecko-rosyjskiej - powiedział jeden pan. Pani z kolei podzieliła się swoimi podejrzeniami, że "w tej chwili nie rządzi nami Polak, ale - domyśla się - że nie-Polak".

Na Proteście Wolnych Polaków był także reporter Gazeta.pl Daniel Drob, który tak relacjonował przebieg manifestacji w Warszawie:

Protest Wolnych Polaków przeszedł ulicami Warszawy

Protest Wolnych Polaków rozpoczął się o godzinie 16 pod gmachem Sejmu, ale pierwsi uczestnicy zbierali się znacznie wcześniej. W wydarzeniu udział wzięło wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy jednocześnie zdawali relację w mediach społecznościowych. Przemawiał m.in. Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek czy Mateusz Morawiecki.

Niedługo po rozpoczęciu protestu głos zabrał Jarosław Kaczyński. - Najsilniejsi chcą, by cała UE została im podporządkowana. Każdy może dzisiaj zdobyć dokument ministerstwa sprawiedliwości, gdzie to jest opisane. To groza. (...) Tym razem chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwa elementy, tzn. praktyczną likwidację naszej ojczyzny jako państwa europejskiego- mówił. - My tu bronimy Polski, ale także narodów Europy przed tym ideologicznym nieszczęściem. Kończę jednym wezwaniem. Kiedy będziemy was zapraszać jeszcze raz, to przyjedźcie, bądźcie - zakończył prezes PiS. Protest zakończył się po godz. 19 pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. - Podczas "Protestu Wolnych Polaków" było bezpiecznie. Doszło do kilku incydentów związanych głównie z zasłabnięciem - przekazała p.o. rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji kom. Marta Gierlicka w PAP. Więcej o nim piszemy w poniższym tekście:

