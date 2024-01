Po niespełna dwóch dobach od zatrzymania skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydent Andrzej Duda oświadczył, że wszczyna wobec nich postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent wygłosił oświadczenie po niezapowiedzianym spotkaniu z żonami skazanych polityków PiS i to właśnie na ich prośbę - co podkreślił Duda - rozpoczyna postępowanie. Wywołał prokuratora generalnego Adama Bodnara i wyraził nadzieję, że ten "przychyli się do wniosku o natychmiastowe zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co zakończy strajk głodowy obu polityków". Wcześniej w 2015 roku prezydent Andrzej Duda zastosował wobec skazanych polityków akt łaski, który nie miał skutków prawnych z powodu braku prawomocnego wyroku. Czym "postępowanie ułaskawieniowe" różni się od "aktu łaski" tłumaczą konstytucjonaliści.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący ruch Dudy: Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe

Procedura ułaskawieniowa, a nie akt łaski. Co zrobił prezydent wobec Kamińskiego i Wąsika?

Artykuł 139 Konstytucji RP mówi: "Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu". By go zastosować, prezydent nie musi zasięgać żadnych opinii sądu czy opinii prawnych. Tego jednak Andrzej Duda tym razem nie zrobił. Prezydent poinformował o wszczęciu procedury ułaskawieniowej z Kodeksu postępowania karnego. Prawnicy i konstytucjonaliści wskazują, że to procedura czasochłonna, w przeciwieństwie do aktu łaski, dzięki któremu Kamiński i Wąsik mogliby wyjść z więzienia natychmiast. Podkreślają też, że postępowanie z Kodeksu karnego może być pułapką zastawioną na prokuratora generalnego Adam Bodnara.

Prof. Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak ocenił decyzję prezydenta: "Nie dajmy się nabrać na działania PAD. Przerzucił sprawę na prok. gen. i sądy, wszczynając czasochłonną procedurę ułaskawieniową z KPK. Kamiński/Wąsik nie spełniają przesłanek do ułaskawienia. To, co istotne: prezydent odmówił zastosowania samodzielnego aktu łaski z art.139 Konst". - napisał na portalu X. Artykuł 568 Kodeksu postępowania karnego brzmi:

Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie

- czytamy w kodeksie. Prof. Małecki dodaje, że prezydent nadal utrzymuje, że jego łaska z 2015 jest wiążąca. "Jeśli A. Bodnar ulegnie naciskom i uwolni Kamińskiego/Wąsika w trybie 568 kpk, Duda powie: świetnie, są wolni, moje ułaskawienie z 2015 działa, sprawa zamknięta. Wdrożona teraz procedura ułaskawienia + 568kpk to polit. pułapka!" - napisał karnista.

O sprawie napisała również prokuratorka Ewa Wrzosek. "Sąd, do którego zgodnie z procedurą musi trafić prośba o ułaskawienie - powinien ją rozpoznać w ciągu 2 miesięcy od daty jej otrzymania. W sprawie Kamińskiego i Wąsika orzekały sądy I i II instancji - oba więc muszą wydać swoje opinie. Jeśli choć jedna z nich będzie pozytywna - sąd wraz z aktami sprawy przesyła ją prokuratorowi generalnemu, a ten przedstawia prezydentowi ze swoim wnioskiem" - wyjaśnia prokuratorka.

O "zasadzce" prawa łaski napisał w mediach społecznościowych również konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. On z kolei wskazał na rozdział 59 Kodeksu postępowania karnego, który składa się z 9 artykułów. "Procedura ułaskawieniowa na podstawie KPK jest czasochłonna a skazani muszą spełnić określone przesłanki art. 563 KPK. W tę procedurę jest zaangażowany zarówno sąd, jak i Prokurator Generalny. Są także wątpliwości, czy panowie Wąsik i Kamiński w ogóle spełniają kryteria do przejścia procedury ułaskawienia" - ocenił.

Mówiąc najprościej: prezydent mógł ułaskawić praktycznie od razu, a wszczął skomplikowaną i długą procedurę. Jednocześnie zaapelował do Prokuratora Generalnego o wstrzymanie wykonania kary (jak domniemam na podstawie art. 568 KPK). Panowie w moim przekonaniu nie spełniają przesłanek, aby zastosować ten przepis

- stwierdził konstytucjonalista. Nie ma też wątpliwości, że "to daje możliwość podtrzymania retoryki do tego, że sądy i Prokurator Generalny przetrzymują 'więźniów politycznych'".

Czwartkową decyzję prezydenta tak skomentował z kolei dr Michał Sopiński, prawnik UW: "To szachowy ruch o znacznej wadze. Przerzuca odpowiedzialność z Pałacu na Prokuratora Generalnego, który musi wszcząć postępowanie z urzędu. Piłeczka jest więc teraz po stronie PG Adama Bodnara" - napisał.

Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wszczyna postępowania ułaskawieniowe wobec Kamińskiego i Wąsika w "trybie prezydenckim". Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że jest to tzw. "tryb drugi – prezydencki, z urzędu" i odbywa się w trybie art. 567 ust. 2 Kpk, który brzmi: "Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje". Kancelaria dodała, że "tryb drugi polega również na przekazaniu prośby skazanego o ułaskawienie do sądu z tym, że negatywne zaopiniowanie prośby przez sąd nie powoduje pozostawienia prośby bez biegu".

Byli szefowie CBA Kamiński i Wąsik skazani ws. afery gruntowej

Sąd skazał w grudniu 2023 roku byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za nadużycie władzy. Obaj stali na czele CBA od sierpnia 2006 roku [od momentu powołania tej służby - przyp. red.] do października 2009 roku. Zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i doprowadzenia do aresztu politycy PiS-u odpowiadają w sprawie tzw. afery gruntowej, która wybuchła w 2007 roku. Rozpoczęła się od prowokacji agentów CBA wobec dwóch biznesmenów, którzy oferowali odrolnienia działek, powołując się na rzekome wpływy w Ministerstwie Rolnictwa. Agenci służb przedstawiający się jako szwajcarscy przedsiębiorcy zaproponowali biznesmenom łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu działki na Mazurach. Śledztwo CBA miało ujawnić, że część pieniędzy z łapówki miała trafić do Andrzeja Leppera, ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa, który jako lider Samoobrony współtworzył rząd z PiS-em i Ligą Polskich Rodzin. Andrzej Lepper nie dostał jednak łapówki. Tłumaczone było to przeciekiem informacji, z którego polityk miał dowiedzieć się o zagrażającej mu prowokacji CBA.

W wyniku oskarżeń Andrzej Lepper 9 lipca 2007 roku został zdymisjonowany przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. Doprowadziło to do rozpadu koalicji rządzącej i przedterminowych wyborów parlamentarnych, w wyniku których PiS stracił władzę na rzecz koalicji PO-PSL. Andrzej Lepper określał ówczesne działania CBA jako "parszywą prowokację". Toczące się przeciwko niemu postępowanie zostało przerwane z powodu śmierci polityka w 2011 roku. Z kolei jesienią 2009 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie postawiła ówczesnym szefom CBA - Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi - zarzuty przekroczenia uprawnień i popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Nielegalne działania operacyjne miały zostać podjęte właśnie w trakcie badania afery gruntowej. Bezprawnym miało być między innymi posłużenie się prowokacją z wykorzystaniem fałszywych dokumentów, a także zarządzanie podsłuchów w pokojach hotelowych bez zgody prokuratora generalnego oraz sądu.

Przed zatrzymaniem Kamiński i Wąsik kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji. Byłych ministrów policja przewiozła do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie.

***