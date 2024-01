Wspólny wywiad z premierem Donaldem Tuskiem. Zostanie wyemitowany na antenie trzech stacji

Piątkowy wywiad zostanie przeprowadzony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W rozmowie wezmą udział: Piotr Witwicki (Polsat), Anita Werner (TVN) oraz Marek Czyż (TVP).

REKLAMA

Zobacz wideo "Miała być wolność i sprawiedliwość". Protest pod sejmem

Wspólny wywiad z Donaldem Tuskiem. Zostanie wyemitowany na antenie trzech stacji

Premier ma odnieść się między innymi do sprawy zatrzymania byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz afery związanej z mediami publicznymi. Donald Tusk ma ocenić również dotychczasowe działania swojego rządu. To będzie pierwszy wywiad Donalda Tuska od czasu październikowych wyborów parlamentarnych. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00 na antenie TVP, TVN oraz Polsatu.

Podobny wywiad ukazał się m.in w maju 2014 roku. Ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski udzielił wspólnego wywiadu Kamilowi Durczokowi (TVN), Jarosławowi Gugale (Polsat) i Piotrowi Kraśce (wówczas TVP). Łączna oglądalność wywiadu wyniosła wtedy 1,23 mln osób w trzech stacjach. Rozmowa została przeprowadzona w Belwederze.

"Prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał jednocześnie z szefami trzech najważniejszych programów informacyjnych w polskiej telewizji, bo chciał, by jego głos w sprawie Ukrainy i agresji ze strony Rosji dotarł do jak największej liczby widzów" - opisywał wówczas portal Wirtualne Media.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Prezydent wszczyna procedurę ułaskawieniową

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek mówił na antenie Programu 1. Polskiego Radia, że postępowanie może potrwać od kilku dni do kilku miesięcy. - Prokurator Generalny ma prawo zasięgnąć opinii sądu w tej sprawie, który wydawał wyrok. Sąd ma na to dwa miesiące - wyjaśnił wiceminister. Dodał, że niezależnie od tego, kto się będzie wypowiadał w tej sprawie, to te opinie "muszą być wyrażane w granicach prawa".

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni do aresztów śledczych.