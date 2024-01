Czarnek chwali policję na Proteście Wolnych Polaków. Internauci wytknęli manipulację. "Serio?"

"A pod KPRM... Takie rzeczy" - napisał dumnie Przemysław Czarnek na portalu X, dodając emotikonę flagi Polski i oklaski. Na zdjęciu widać grupę policjantów przed siedzibą premiera i transparent, z którym wiele osób w czwartek manifestowało w Warszawie: "Solidarni z Wąsikiem i Kamińskim".

Czarnek chwali policję na Proteście Wolnych Polaków. "Determinacja do manipulacji"

Transparentu nie trzyma żaden z funkcjonariuszy, jak chciałby przekazać Przemysław Czarnek. Jego manipulację szybko wyjaśnili komentujący wpis. Poseł Marcin Józefaciuk podkreślił: "Serio? Aż taka potrzeba i determinacja do manipulacji? Koleś z transparent em wszedł za policję. Ot sekret zdjęcia. Wstyd były ministrze".

Błażej Makarewicz z Radia ZET dodał zdjęcie z czerwoną strzałką, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości: "To jakiś element, nazwę to bardzo łagodnie i elegancko, manipulacji". Ekonomista Sławomir Kalinowski pyta: "Pan nawet w takich chwilach, gdy zdjęcie jest łatwe do weryfikacji nie potrafi oprzeć się manipulacji? Skąd ta potrzeba naginania rzeczywistości?" Komentujący przypominają poprzedni wpis Czarnka, w którym zrobił błąd ortograficzny [oryginalny wpis jest już poprawiony - przyp. red.].

Na "Proteście Wolnych Polaków" był reporter Gazeta.pl Daniel Drob, który tak relacjonował przebieg manifestacji w Warszawie:

Prezydent Duda "wszczyna postępowanie ułaskawieniowe" wobec skazanych polityków

W czwartek, niespełna dwie doby po zatrzymaniu skazanych prawomocnym wyrokiem za nadużycie władzy polityków PiS-u, prezydent Andrzej Duda oświadczył, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec nich. Prezydent wygłosił oświadczenie po niezapowiedzianym spotkaniu z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Duda powiedział, że zdecydował się na wszczęcie postępowania właśnie na prośbę żon polityków. Jednocześnie prezydent wyraził nadzieję, że Prokurator Generalny przychyli się do wniosku o natychmiastowe zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co zakończy strajk głodowy obu polityków.

Wcześniej prezydent powiedział, że akt łaski, jaki wydał w 2015 roku wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest w mocy i w jego opinii politycy PiS są posłami. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie znajdują się w areszcie śledczym.

Prawnicy i konstytucjonaliści przypominają i podkreślają, że wydanie prawomocnego wyroku oznacza automatyczne wygaśnięcie mandatu poselskiego. Dzieje się to z mocy prawa, a nie decyzji administracyjnej marszałka Sejmu.

