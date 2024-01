Matczak komentuje sprawę Wąsika i Kamińskiego. "Duda wykonał słuszny ruch"

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Decyzję taką podjął po spotkaniu z żonami skazanych prawomocnie polityków, które zaapelowały o jak najszybsze uwolnienie osadzonych w więzieniu byłych szefów CBA i MSWiA.

Matczak apeluje do ministra sprawiedliwości ws. Wąsika i Kamińskiego. "Zupełnie poważnie"

"Zupełnie poważnie apeluję do Pana Ministra Bodnara o przychylenie się do prośby Prezydenta Dudy o wstrzymanie wykonania kary dla panów Wąsika i Kamińskiego i zwolnienie skazanych na czas trwania postępowania ułaskawieniowego. Potrzebujemy obniżenia emocji - PAD wykonał słuszny ruch w tym kierunku, co zasługuje na podobną odpowiedź" - napisał prof Matczak na platformie X.

Prawnik wyjaśniał dalej, że "nie chodzi o prewencyjne zapobieganie rozróbom, ale pokazanie, że na ustępstwo jednej strony druga strona reaguje ustępstwem". Według Matczaka "tak się buduje dialog społeczny zamiast atmosfery wojny". Zdanie adwokata skrytykowali między innymi Roman Giertych i Anna Maria Żukowska. "Czy Pana zdaniem nastąpi obniżenie emocji, kiedy ci wyposzczeni z ZK panowie przyjdą do Sejmu utrzymywać, że są dalej posłami? Raczej nie sądzę" - napisała posłanka Lewicy.

- To cyrk polityczny PiS - tak z kolei ocenił decyzję prezydenta poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Jego zdaniem poprzednie ułaskawienie polityków przez prezydenta nie było wiążące. - Gdyby tak było - a panowie nie byli wtedy prawomocnie skazani - to dzisiaj prezydent Andrzej Duda mógłby wziąć wszystkich posłów PiS i każdego po kolei ułaskawić "na zaś" i powiedzieć: jeśli zostaniecie skazani prawomocnym wyrokiem, to wtedy powiecie, że ja już was ułaskawiłem - tłumaczył Dariusz Joński.

Aleksander Kwaśniewski: Może chodzi o to, by utrzymywać aurę męczeństwa

O decyzji prezydenta Andrzej Dudy w czwartek wieczorem mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przyznał, że "nie wie, dlaczego prezydent nie zastosował prawa łaski, które przysługuje mu zgodnie z Konstytucją RP". - Może chodzi o to, by przez kilka dni utrzymywać Wąsika i Kamińskiego w aurze męczeństwa - ocenił były prezydent w rozmowie z Onetem.

- Uważam, że to dobre wyjście z tego zapętlenia prawno-politycznego, które miało miejsce. To było jedyne i sensowne rozwiązanie. Z punktu widzenia deeskalacji tego społecznego napięcia, to dobra decyzja - stwierdził. Zdaniem byłego prezydenta Duda "popełnił duży błąd osiem lat temu, ułaskawiając Wąsika i Kamińskiego, którzy nie byli jeszcze skazani prawomocnym wyrokiem". Kwaśniewski uważa, że "prezydent chce pokazać, że postępuje tak zgodnie z procedurą, jak tylko można, żeby nikt mu niczego nie mógł zarzucić". - Nie upatrywałbym w tym żadnej gry politycznej z jego strony. Zgodnie z procedurą, opinia prokuratora generalnego Bodnara wcale nie musi być dla prezydenta wiążąca - podkreślił Aleksander Kwaśniewski.

