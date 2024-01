O czym mówi się na Proteście Wolnych Polaków? "Boję się, że już nie wyjdą". Były też gaśnice

- Chcą ich zaszczuć. Boję się, że już z tego więzienia nie wyjdą - mówi uczestniczka protestu pod Sejmem.

- Kamiński zwłaszcza - rzuca jej koleżanka z biało-czerwoną chorągiewką. Kobiety rozmawiają już po decyzji Andrzeja Dudy o postępowaniu ułaskawieniowym, ale nie do wszystkich manifestujących informacja dotarła. - Tak, nie wiadomo, jak to się skończy z tą głodówką - mówi protestująca.

Protest Wolnych Polaków. O czym rozmawiali uczestnicy?

Prawo i Sprawiedliwość na kilka dni przed manifestacją "wolnych Polaków" zapowiadało dużą mobilizację i po południu w Warszawie była ona widoczna. W centrum stolicy z łatwością można było napotkać kilkunastosobowe grupki zmierzające w kierunku Sejmu. Zwolenników i działaczy widać z daleka, niosą biało-czerwone flagi i transparenty. Gdzieniegdzie słychać antyrządowe - głównie antytuskowe - hasła i przyśpiewki - "ruda wrona" i tak dalej. W okolicach placu Zbawiciela napotykam grupę, na której czele idzie mężczyzna z koszulką z napisem "konstytucja". Identyczną nosi Lech Wałęsa.

Widać też dużo policji. Wcześniej funkcjonariusze otoczyli siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy placu Powstańców, gdzie ostatecznie tłum nie dotrze. Protest oficjalnie startuje o godzinie 16. W wąskich ulicach w okolicach Sejmu ludzie tworzą zwartą masę, przy telebimie na rogu ulic Wiejskiej i Pięknej jest taki ścisk, że z tłumu trudno wyjść. Organizatorzy upominają uczestników, żeby się trochę od siebie poodsuwali, ale nikt nawet nie próbuje. I tak się nie da. Co chwilę pojawia się informacja o omdleniach. Przeciskam się tam, gdzie jest trochę luźniej i przysłuchuję protestującym. Z rozmowy wynika, że przyjechali z Limanowej. - Ciasno, ciasno, ale tak musi być. Ludzie dopisali, tylko że miejsce nie bardzo na takie tłumy - mówi jeden z mężczyzn. Drugi odpowiada, że miejsce dobre, bo Sejm. - Barierki rozstawili, tak się boją - odpowiada. Mówi, że sytuacja w Polsce przypomina mu stan wojenny.

W końcu rozpoczyna się przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS dziękuje przybyłym "w ten zimowy, nieprzyjemny dzień, dzień powszedni". Mówi, że gdyby było ciepło, manifestacja byłaby dwa, a nawet trzy razy większa. Podkreśla, że w proteście chodzi przede wszystkim o Polskę, zarzuca rządowi atak na wolne media i łamanie praworządności. - W ostatecznym rachunku mają zamiar zniszczyć urząd prezydenta - mówi. Po Kaczyńskim przemawiają żony skazanych byłych szefów CBA, Roma Wąsik i Barbara Kamińska. Tłum wita je oklaskami. Po kolejnych przemowach rusza marsz pod kancelarię premiera. "Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę" - słychać skandowanie.

Gaśnica od braunisty

Na ulicy Górnośląskiej spotykam mężczyznę, który ma na szyi zawieszoną niewielką gaśnicę. W torbie ma takich kilka. Pytam, o co tu chodzi. - No, gdyby trzeba było coś zgasić - żartuje. Tłumaczy, że się rozczarował rządami PiS, ale protest w sprawie Wąsika i Kamińskiego popiera. Upewniam się, czy gaśnica jest pusta. - Pusta, pusta, koledzy z Korony przygotowali - mówi. Rozczarowany PiS-em braunista do gaśnicy z zawieszką na szyję dołącza ulotkę Korony: "Dołącz do nas jako sympatyk lub członek Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i zmieniaj Polskę razem z nami".

Pusta gaśnica na Proteście Wolnych Polaków

O transparentach na Proteście Wolnych Polaków można by napisać osobny tekst. Są umiarkowane: "ruda WRON-a" (chodzi o Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, która rządziła Polską w stanie wojennym) albo "słoneczko Peru - zjeżdżaj do RFN-u" (Słońce Peru - peruwiańskie odznaczenie, które Tusk dostał w 2008 roku). Zdarzają się też nieco przestarzałe - "Tusk do celi, nie Brukseli". Bywają ekstremalnie wulgarne - "Ruda szwabska świnio wyp*****laj do Berlina" albo po prostu dziwaczne - "Tusk cuchnie".

"Hans G. zapowiedział. Donald T. wprowadza IV rzeszę do Polski" - czytam na szerokim transparencie trzymanym przez dwóch mężczyzn. Ci tłumaczą, że chodzi o biznesmena, którego nagrała Natalia Nitek-Płażyńska, żona posła PiS Kacpra Płażyńskiego. Na nagraniu Hans G. mówił, że należy "zabić wszystkich Polaków". Trzymający transparent przypominają historię i ze smutkiem zauważają, że niemiecki przedsiębiorca został przez polski sąd uniewinniony.

Transparent na Proteście Wolnych Polaków

Kaczyński: Niech się zatrzymają przed tymi więzieniami

Pod kancelarię premiera nie wszyscy docierają. Po drodze widać grupy, które odłączają się od marszu i wracają do samochodów lub autokarów. Obok siedziby szefa rządu w Al. Ujazdowskich znowu słyszę porównania do PRL. - Tyle policji nie widziałam w Warszawie chyba od stanu wojennego - mówi jedna z kobiet. Jej koleżanka się nie zgadza. Mówi, że spodziewała się więcej policji. - Kierwiński ich pochował, nie chce awantury - stwierdza.

Pod KPRM znowu przemawia Kaczyński. Na koniec prezes PiS zwraca się do manifestujących, którzy w drodze powrotnej będą jechać w kierunku Radomia lub Ostrołęki: - Niech zatrzymają się na chwilę przed tymi więzieniami, łatwo znaleźć w internecie te miejsca i dojazd. Trzeba tam bardzo głośno, zdecydowanie wykrzyczeć: uwolnijcie ich, jesteśmy z wami, będziecie wolni i zwyciężymy.