Ruszają prace zespołu ds. zmian w Funduszu Kościelnym. Znamy członków i pierwsze konkrety

- Często padamy ofiarami nieporozumienia. Fundusz Kościelny to pieniądze, jakie co roku rząd przeznacza na składki rentowe i emerytalne, główne sióstr zakonnych i zakonników oraz księży, którzy nie mają żadnych źródeł dochodu. To zobowiązanie, aby składki się pojawiały w ZUS-ie, jest z punktu widzenia interesów państwa neutralne. I tak bylibyśmy zobowiązani na różne sposoby do zabezpieczenia socjalnego przyszłych emerytów i rencistów - mówił pod koniec grudnia na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak dodał, 99 proc. środków z Funduszu Kościelnego to właśnie składki.

Zobacz wideo Pierwsze decyzje Tuska w sprawie rozdziału Kościoła od państwa. "Musi to być decyzja wiernych"

Szef rządu ogłosił wówczas decyzję o powołaniu zespołu, którego celem ma być wypracowanie zmian w finansowaniu funduszu. - Prace nad regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje Kościoły, a więc mówimy o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa, tak, aby wszyscy mieli poczucie sprawiedliwości: jedni poczucie więzi z Kościołem, a drudzy, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić - powiedział Donald Tusk. Nowe zasady miałyby zostać wprowadzone w 2025 roku.

Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego. Jest zarządzenie

W czwartek w Monitorze Polskim zostało opublikowane zarządzenie premiera ws. Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Jak czytamy, szefem zespołu ma być wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz lub wyznaczony przez niego sekretarz albo podsekretarz stanu. W zespole mają też zasiadać minister finansów Andrzej Domański, szef MSWiA Marcin Kierwiński, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministerka ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska lub przedstawiciele tych osób. Sekretarzem zespołu ma być pracownik KPRM.

Zespół ma spotykać się na posiedzeniach minimum raz w miesiącu. Jego członkowie mogą tworzyć tzw. zespoły problemowe, a do prac w ich ramach mogą zapraszać ekspertów i przedstawicieli różnych organów.

"Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z prac Zespołu w terminie do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku" - czytamy w zarządzeniu. Mogą też przedstawiać sprawozdania na żądanie premiera, a pierwsze z nich ma być przedstawione rządowi do końca 31 marca tego roku. Członkowie za udział w pracach mają nie otrzymywać wynagrodzenia.