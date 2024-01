Problemem Polski nie jest Wąsik z Kamińskim, ale kompletna utrata kontroli nad rzeczywistością [KOMENTARZ SROCZYŃSKIEGO]

Problemem Polski nie jest dziś Wąsik z Kamińskim, ale kompletna utrata kontroli nad rzeczywistością. Wydarzenia toczą się niemal same i eskalują dowolnie. Ktoś tym kieruje? Niespecjalnie. Jest jakiś punkt dojścia? Nikt nie wie. Dowolna rzecz - na przykład ogłoszony po 17 latach wyrok na Wąsika i Kamińskiego - wybucha nam w twarz jak źle odpalona petarda. Za którymś razem coś kolejnego urwie głowę, bo nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć "zabawa stop" i zabrać zapałki. Przy braku wspólnych instytucji - uznawanych przez obie strony - prawo de facto nie działa, ani żadne zasady, więc wszystko jest możliwe, a kontroli nad wydarzeniami nie ma naprawdę już nikt.

Problemem Polski nie jest Wąsik z Kamińskim. "Polska klasa polityczna postanowiła się wzajemnie wymordować"

Warto powtarzać, bo to wciąż nam ucieka: przeminęły wspaniałe lata 90-te, "koniec historii" i "jednobiegunowa chwila". Fundujemy sobie anarchię i brak kontroli w bardzo niebezpiecznych czasach, w perspektywie dwóch, trzech, pięciu lat grozi nam obca inwazja. Nam i krajom bałtyckim. Mówią o tym analitycy na całym świecie. Ale i bez Putina mamy potężne kłopoty choćby w energetyce, wielkie bloki węglowe projektowane na 50 lat właśnie dożywają i się rozsypują, atomu nie zbudowaliśmy, skąd za parę lat weźmiemy prąd? Kto zbuduje fabrykę w kraju, gdzie przez 160 dni w roku obowiązuje 20. stopień zasilania? I właśnie teraz w obliczu gigantycznych wyzwań w obronności czy energetyce, które wymagają minimalnej zgody wokół projektów ciągniętych przez kolejne ekipy, polska klasa polityczna postanowiła oddać zarządzanie krajem czystym emocjom i się wzajemnie wymordować. Na razie symbolicznie. Powtórzę: nie ma dziś żadnej instytucji, która mogłaby zatrzymać eskalację czy wybuch, nie ma nikogo, komu ufają obie strony, a rozemocjonowany polityczny ekstremizm zalewa nas niemal wszędzie, umiarkowany środek patrzy na to przerażony i sam powoli przesiąka ekstremizmem.

Co może robić ktoś, kto to widzi i zwyczajnie się boi, że za chwilę osuniemy się w anarchię? Co ma robić ktoś, kto rozumie, że elity polityczne uprawiają wewnętrzne harce, zamiast zająć się perspektywą rosyjskiej inwazji? Co ma zrobić ta grupa ludzi, która uparcie uważa, że państwo jest ważniejsze niż bitwy plemienne, nawet jeśli jednocześnie dobrze wie, że to jedna strona - ta pisowska - ma dużo więcej za uszami? Jak sprawić, żeby zwyciężył rozsądek, żeby górę wziął duch z tekstów profesora Dudka czy Flisa ze szczyptą Kataryny, albo duch podcastu Bobińskiego i Szackiego zmiksowany z publicystyką Wielowieyskiej, czyli żeby w debacie publicznej zwyciężyło umiarkowanie, a nie ekstremizm? I wreszcie, co mają robić wszyscy ludzie, którzy - podobnie jak ja - to wszystko komentują, ale się nie cieszą, natomiast coraz częściej są przerażeni?

Wszyscy państwowcy powinni dziś grać na depolaryzację. Nie walić w plemienne bębny, nie pisać ostrych twitów, nie podchwytywać okrzyków - "Śmie-lej! Śmie-lej!" - którymi kuszą nas moczarowcy po obu stronach barykady. Zapiekłość, ekstremizm, nieprzejednanie to nie są żadne cnoty, a zasada "nie ustępować ani na krok" to nie jest żadna polityka, tylko droga do zatracenia państwa. Trwa festiwal Czarnków z obu drużyn, a kto daje się wciągać w te rozkręcone obchody, niszczy swój kraj.