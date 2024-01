Żaryna rozwścieczyły żarty na antenie Radia ZET. "To się nie mieści w głowie"

Prowadzący "Dzień Dobry Bardzo" w Radiu ZET Marek Starybrat, Kamil Baleja oraz Bartosz Gajda stwierdzili, że wiedzą jakie przeboje "nucą sobie" zatrzymani we wtorek wieczorem byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

REKLAMA

- Oto ich prywatna lista przebojów. Na miejscu trzecim i drugim... - powiedział Marek Starybrat. Po chwili słuchacze usłyszeli "Nie domykajmy drzwi" zespołu Skaldowie i "Jaki tu spokój" autorstwa Stauros.

- I na miejscu pierwszym listy przebojów byłych szefów CBA ta oto piosenka - powiedział prowadzący i po chwili puścił utwór "Siedzę i myślę" zespołu Bajm. Jeżeli ktoś chce pomóc tym dwóm panom, to proszę im wysłać "Monopoly". Tam zawsze można wylosować kartę "Wychodzisz z więzienia" - zakończyli prowadzący.

Zobacz wideo Zaskakujący ruch Dudy: Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe

Na te żarty błyskawicznie zareagował w ostrych słowach nowy doradca prezydenta:

"To się nie mieści w głowie. To media czy ściek? Radio Zet, naprawdę to wasze standardy? Żenujące. Brakuje cenzuralnych słów. Nagonka, jaką rozpętała w ostatnich dniach Platforma Obywatelska, doprowadziła do zbydlęcenia. Niektóre media w tym przodują…" - napisał na platformie X Stanisław Żaryn.

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że chce, aby wszcząć postępowanie ułaskawieniowe w sprawie zatrzymanych byłych szefów CBA. Decyzję taką podjął po spotkaniu z żonami polityków, które zaapelowały o jak najszybsze uwolnienie osadzonych w więzieniu byłych szefów MSWiA.

Duda: Postanowiłem wszcząć postępowanie ułaskawieniowe

Prezydent Andrzej Duda wskazał, że odpowiedni wniosek o zawieszenie wykonywania kary więzienia zostanie złożony na ręce Prokuratora Generalnego. - Jest taka możliwość, aby Prokurator Generalny zawiesił wykonywanie kary, aby zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję expressis verbis - powiedział prezydent.

Andrzej Duda zaapelował o zachowanie spokoju w kraju, również do osób, które uczestnicząc w manifestacjach, będą domagać się uwolnienia więźniów politycznych. Dodał, że wszczęcie postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma uspokoić sytuację w Polsce. Prezydent podkreślił, że nasz kraj potrzebuje w tej chwili spokoju, a nie eskalacji napięć politycznych. - Mam poczucie jako prezydent Rzeczypospolitej, że muszę czynić wszystko, aby eskalacji tych zdarzeń zapobiec. Stąd decyzja o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, stąd mój wniosek do Prokuratora Generalnego. Mam nadzieję, że pan prokurator Bodnar pochyli się nad tym wnioskiem szybko i podejmie decyzję zgodną z interesem Rzeczypospolitej Polskiej najlepiej pojętym - powiedział prezydent.

Żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - Barbara Kamińska i Romualda Wąsik - podziękowały prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaangażowanie w uwolnienie ich mężów.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim, a dziś rano trafili do dwóch różnych zakładów karnych.