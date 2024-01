Problemy techniczne Telewizji Republika. Holecka próbowała wywołać reportera, później zaczęła "szyć"

W programie informacyjnym Telewizji Republika z dachu budynku w okolicy Sejmu Danuta Holecka relacjonowała frekwencję na "Proteście Wolnych Polaków". Informowała o ponad 300 tysiącach uczestników, przekonując, że wiele "autokarów ugrzęzło w korkach" lub było "skrupulatnie sprawdzane przez rozmaite służby". Następnie Holecka zwróciła się do obecnego na manifestacji reportera. - Adrianie, powiedz, dlaczego ludzie przyjechali do Warszawy tak licznie? - zapytała.

Po pytaniu nie usłyszeliśmy jednak reportera. Po ponad 20 sekundach nieco niezręcznej ciszy Holecka spróbowała ponownie. - Adrianie, czy mnie słyszysz? - dopytywała. - Chyba wystąpił jakiś kłopot z połączeniem - oceniła.

Holecka mówiła bez promptera, co było słychać w jej chaotycznej, improwizowanej zapowiedzi kolejnego materiału. - Teraz będzie o bezprawiu, bezprawiu, które funduje nam Donald Tusk. To bezprawie to np. obchodzenie ustaw uchwałami... Przed Sejmem dziś, później przed Kancelarią Premiera "Protest Wolnych Polaków". Ja jeszcze raz polecam Państwu dźwięki chociaż, które tutaj słyszymy bardzo mocno. Społeczeństwo pokazało, że nie zgadza się na łamanie prawa przez władzę, już od pierwszych dni tego rządu, o którym mówiłam, że rozpoczął pozaustawowe działania, siłą próbując przejąć publiczne media. Pierwszy raz od 89. roku wyłączono sygnał telewizji publicznej. Zatrzymanie posłów Prawa i Sprawiedliwości, ludzi, którzy przez lata walczyli z korupcją i osadzenie ich w więzieniu to kolejny wyraz sprzeciwu obywateli - zapowiedziała.

Po kilku minutach ponownie spróbowała połączyć się z Adrianem Boreckim, reporterem, który był na marszu. - Wywołuję Adriana Boreckiego, Adrianie czy jesteś? - pytała. Tym razem udało się połączyć z reporterem, ale wraz z prowadzącą zaczęli mówić w tym samym czasie, wzajemnie się zagłuszając.

Telewizja Republika mierzyła się z problemami technicznymi podczas całej relacji z protestu PiS. Widzowie skarżyli się m.in. na zrywany sygnał. Organizatorzy demonstracji zwrócili na to uwagę ze sceny i wskazali, co ich zdaniem jest przyczyną. - Telewizja Republika ma wyłączany sygnał, który idzie telewizją naziemną, i dekodery - podano podczas protestu. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek stwierdził przy tym, że "nie wierzy w przypadki".

"Protest Wolnych Polaków" został zorganizowany przez polityków PiS 11 stycznia. Jego uczestnicy zebrali się w pobliżu Sejmu w Warszawie i rozpoczęli manifestację o godzinie 16:00, by następnie przemaszerować pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

"Protest Wolnych Polaków" 11 stycznia. Frekwencja nie jest jednoznaczna

- Według naszych szacunków, na podstawie monitoringu miejskiego, w zgromadzeniu przed Sejmem bierze udział około 35 tysięcy osób - przekazała w rozmowie z Onetem Monika Beuth, rzeczniczka warszawskiego ratusza. Do Warszawy przyjechało łącznie około 400 autokarów z uczestnikami wydarzenia.

Organizatorzy twierdzili, że udział w proteście brało między 200 a 300 tys. osób, a Tomasz Sakiewicz z "Gazety Polskiej" - że aż pół miliona. Szacunki Onetu mówią z kolei, że w kulminacyjnym momencie frekwencja wynosiła od 90 do 120 tys. osób.

