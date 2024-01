- Zdecydowałem się na prośbę pań (żon Kamińskiego i Wąsika - red.), że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji i zgodnie z przepisami Kodeksu karnego - poinformował Andrzej Duda w czwartek 11 stycznia. Tę decyzję prezydenta skomentował mec. Michał Zuchmatowicz, który jest adwokatem Mariusza Kamińskiego. W rozmowie z "Faktem" przedstawił swoje dalsze kroki.

Adwokat Mariusza Kamińskiego o możliwościach skazanego polityka po decyzji Dudy

Andrzej Duda zapowiedział, że w związku z rozpoczętą procedurą ułaskawieniową złoży wniosek do prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby ten zawiesił wykonywanie kary. - Jest taka możliwość, aby Prokurator Generalny zawiesił wykonywanie kary, aby zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do Prokuratora Generalnego, by zostali w natychmiastowym trybie przez niego zwolnieni, co, wierzę w to głęboko, zakończy problem ich osadzenia i strajku głodowego - mówił prezydent.

Procedura może jednak potrwać. Michał Zuchmatowicz, adwokat Mariusza Kamińskiego, powiedział, jakie następne kroki będą przez niego podejmowane, aby jego klient wyszedł na wolność. - Z punktu widzenia obrony wszczęcie procedury ułaskawieniowej nie tamuje pracy nad zażaleniem na odmowę umorzenia postępowania wykonawczego oraz na zatrzymanie. Dopiero zakończenie tej procedury czyni pierwsze z zażaleń bezprzedmiotowym - zdradził "Faktowi".

Ekspert ocenił decyzję Andrzeja Dudy w sprawie wszczęcia procedury ułaskawieniowej

Ruch Andrzeja Dudy w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skomentował również dr hab. Mikołaj Małecki, ekspert z zakresu prawa karnego. "Sprawa jest jasna: Prezydent odmówił aktu łaski wobec Kamińskiego/Wąsika. Uruchomienie procedury ułaskawienia z Kodeksu postępowania karnego i domaganie się od prokuratora generalnego uwolnienia więźniów w trybie 568 KPK to zagrywka polityczna, żeby PiS mógł mówić, że to Adam Bodnar przetrzymuje więźniów politycznych w więzieniu" - napisał na X. "Nie ma na razie żadnego aktu łaski. Na razie zapowiedział wszczęcie procedury z KPK (...). Mógł zastosować akt łaski wprost z art. 139 Konstytucji, ale tego dziś nie zrobił" - tłumaczył dalej.

Ocenił również, że prezydent w ten sposób chce "przerzucić sprawę na prokuratora generalnego i sądy". Podkreślił przy tym, że "Kamiński/Wąsik nie spełniają przesłanek do ułaskawienia". "Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie domagał się od prokuratora generalnego zwolnienia Kamińskiego/Wąsika w trybie art. 568 KPK. Nie ma powodu, by ich zwolnić, nie wykonali nawet tygodnia z orzeczonych 2 lat kary, nikłe szanse powodzenia procedury ułaskawienia. To pułapka na Adama Bodnara i mydlenie nam oczu" - dodaje Małecki.