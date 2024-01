Jak zareagował Bodnar na apel Dudy? Media: Miała zapaść konkretna decyzja

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. W grudniu ubiegłego roku politycy zostali prawomocnie skazani na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z aferą gruntową z 2007 roku. Zarówno osadzeni, jak i osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością twierdzą, że są oni "więźniami politycznymi". W związku z tym żony Kamińskiego i Wąsika spotkały się z prezydentem z prośbą o ponowne ułaskawienie (wcześniejsze miało miejsce w 2015 roku, gdy jeszcze nie zapadł prawomocny wyrok, w związku z czym według opinii wielu prawników nie było ono skuteczne).

Wiemy, jak zareagował Bodnar na apel Dudy

"Prokurator generalny Adam Bodnar nie zwolni Mariusza Kamińskiego ani Macieja Wąsika w ciągu najbliższych godzin" - wynika z informacji Onetu. Według rozmówców portalu w Ministerstwie Sprawiedliwości miała zapaść decyzja, by "nie działać w tej sprawie w pośpiechu". Jeśli te informacje okazałyby się prawdziwe, oznaczałoby to, że Kamiński i Wąsik w więzieniu mogą spełnić jeszcze co najmniej kilka dni.

Duda apelował do Bodnara w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Z prezydentem Andrzejem Dudą w czwartek 11 stycznia spotkały się żony zatrzymanych polityków - Roma Wąsik i Barbara Kamińska. Po wszystkim prezydent z kobietami u boku wygłosił oświadczenie. - Zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji i zgodnie z przepisami kodeksu karnego. To procedura wszczęta w trybie prezydenckim. (...) Wniosek ułaskawieniowy wędruje do Prokuratora Generalnego [Adama Bodnara - red.] - przekazał Andrzej Duda.

- Jest taka możliwość, aby Prokurator Generalny zawiesił wykonywanie kary, aby zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do Prokuratora Generalnego, by zostali w natychmiastowym trybie przez niego zwolnieni, co, wierzę w to głęboko, zakończy problem ich osadzenia i strajku głodowego - kontynuował prezydent. - Mam nadzieję, że pan prokurator Adam Bodnar, wcześniej rzecznik praw obywatelskich, pochyli się nad tym wnioskiem szybko i podejmie decyzję zgodną z interesem Polski - dodał Andrzej Duda.