Protest Wolnych Polaków zaplanowano na czwartek (11 stycznia). Uczestnicy zebrali się pod gmachem Sejmu przy ul. Wiejskiej, a stamtąd mieli ruszyć na Plac Powstańców Warszawy, gdzie mieści się siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Po drodze Jarosław Kaczyński zarządził, aby pójść najpierw pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jednym z powodów ma być to, że koalicja rządząca rzekomo utrudnia sprawne przeprowadzenie protestu. Gdzie dopatrzyli się interwencji swoich przeciwników politycznych?

Zobacz wideo "Protest Wolnych Polaków". Zgromadzeni wyrażają poparcie dla TV Republika

1. Wielka dziura w ziemi przed budynkiem TV Republiki

W środę (10 stycznia) jedna z prowadzących programu w TV Republika, Danuta Holecka - niegdysiejsza gwiazda "Wiadomości" TVP, poinformowała widzów, że przed budynkiem stacji wykopano dziurę w ziemi. - Zupełny przypadek. Służby miejskie wykopujące dziury przed siedzibą Republiki, która odnotowuje szybki przyrost liczby widzów. Analogii takich działań można szukać w Rosji - skomentował tę wiadomość gość programu. Holecka przekazała wówczas, że według ustaleń stacji "decyzja o remoncie została podjęta nagle". - Wyczucie czasu znakomite - oceniła.

2. Korki na drogach do Warszawy

Organizatorzy protestu informują o problemach w dojeździe do stolicy lub przemieszczaniu się po centrum miasta. W korkach miały utknąć autokary i samochody z uczestnikami wydarzenia. "Ogromne korki pod Warszawą. Utknęły w nich autobusy z tysiącami Polaków jadących na marsz" - mogliśmy przeczytać na pasku w TV Republika, choć korki w Warszawie i okolicach w godzinach popołudniowych to często spotykany widok.

3. Kontrola autokarów

Uczestnicy zjeżdżają do stolicy z różnych zakątków Polski. Część korzysta z pomocy regionalnych struktur PiS lub klubów "Gazety Polskiej", które takie wyjazdy organizowały. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele postów o tym, że autokary z protestującymi mają być masowo zatrzymywane przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego. "Inspekcja Transportu Drogowego działa. Najstarsi wielkopolscy górale nie pamiętają takiej gorliwości. Zatrzymali dwa autokary, ale już puścili. Nie ma obaw, zdążymy na Protest Wolnych Polaków" - pisał na X Bartłomiej Wróblewski, działacz PiS z Wielkopolski.

Podobnie wypowiadała się także Anna Zalewska. "Autokary jadące do Warszawy są zatrzymywane na kontrole. Boją się nas! My się ich nie boimy!" - oznajmiła była ministerka edukacji.

- Mamy sygnały ze strony naszych parlamentarzystów, że autobusy są kontrolowane przez Inspekcję Transportu Drogowego. Oceniamy takie działania jako wymierzone w podstawowe zasady demokracji. A demokracja umożliwia protest - mówił na proteście Mariusz Błaszczak.

4. Problemy techniczne TV Republiki

Telewizja Republika mierzy się z problemami technicznymi podczas relacji z Protestu Wolnych Polaków. Widzowie skarżą się, chociażby na zrywany sygnał. Organizatorzy demonstracji zwrócili na to uwagę ze sceny i wskazali, co ich zdaniem jest przyczyną. - Telewizja Republika ma wyłączany sygnał, który idzie telewizją naziemną i dekodery - podkreślono podczas protestu. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek stwierdził przy tym, że "nie wierzy w przypadki".

Podobne zdanie mają także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Na Placu: Z odbiorników telewizyjnych zniknął sygnał TV Republika (niestety też w wielu miejscach w Polsce), zablokowane są też wyjścia ewakuacyjne (!) oraz windy. Stan wojenny. Kryminał" - napisał Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast portal niezalezna.pl poinformował, że stację wyłączyły sieci UPC w Bytomiu oraz Vectra w Płocku i Warszawie. Warto nadmienić, że problemy z łącznością internetową to częsty problem w przypadku nagromadzenia się wielu osób w jednym miejscu.

5. Alert RCB

Jeszcze na godziny przed rozpoczęciem protestu Rafał Bochenek ostrzegał o spisku z alertem RCB w tle. "Ależ oni są w panice... Tusk i Hołownia z TVNu skracają pracę Sejmu i całej administracji, uciekają z parlamentu, bo się obawiają obywateli. Oni wiedzą, że działają nielegalnie! A teraz wykorzystują instytucje rządowe do partyjnych interesów, by odstraszyć i zniechęcić ludzi do Protest Wolnych Polakow" - napisał na X. "Okazuje się, że nawet powietrze w stolicy "zanieczyścili" i RCB rozsyła poniższe komunikaty. Nie zastraszycie nas! Tej demokratycznej siły nie powstrzymacie" - dodał.

- Co więcej nawet dzisiaj władza Tuska, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RCB rozsyłało informacje o zanieczyszczeniu powietrza i zachęcali ludzi, aby zostali w domu. Nie, nie będziemy słuchać tych kłamstw - mówił już na proteście Rafał Bochenek.

Wspomniany alert RCB złej jakości powietrza i smogu. Nie dotyczył jednak Warszawy, gdzie odbywa się protest. Jak można się dowiedzieć na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ostrzeżenie obejmuje jedynie kilka powiatów z województw: opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego. Osoby przebywające w stolicy lub w pobliżu nie dostały SMS-a z tym alertem.