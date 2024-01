Był inwigilowany Pegasusem. O działaniach Dudy mówi: Prezydent zachęca do recydywy

- Zdecydowałem się na prośbę pań [małżonek Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - red.], że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji i zgodnie z przepisami kodeksu karnego. To procedura wszczęta w trybie prezydenckim - przekazał w czwartek w specjalnym oświadczeniu prezydent Andrzej Duda. Dodał jednocześnie, że "wniosek ułaskawieniowy wędruje do Prokuratora Generalnego [Adama Bodnara - red.]".

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Najpierw zostali przewiezieni do aresztu na warszawskim Grochowie. W ostatnich godzinach trafili do dwóch osobnych zakładów karnych na Mazowszu. Politycy prowadzą strajk głodowy, domagając się uwolnienia.

Brejza o decyzji Dudy: Wierzę, że prezydent się opamięta

O komentarz do działań Dudy poprosiliśmy Krzysztofa Brejzę, którego inwigilowano za pomocą Pegasusa. W 2019 roku, kiedy był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, na jego telefon włamywano się kilkadziesiąt razy - w tej sprawie wciąż trwa śledztwo. Kamiński i Wąsik są opisywani jako centralne postacie afery Pegasusa.

- Brakuje słów. Prezydent stał się twarzą nielegalnych operacji specjalnych. To skandal, że staje się twarzą systemu, w którym jest kasta wybranych, jego politycznych kolegów, korzystających z bezkarności. Wystarczy być kolegą Andrzeja Dudy, by nie ponosić odpowiedzialności karnej. Siłą swojego autorytetu powinien pokazywać raczej, że wszyscy wobec prawa są równi. Szkoda, że mamy takiego prezydenta - komentuje w rozmowie z Gazeta.pl europoseł KO Krzysztof Brejza.

Jak zaznaczył polityk, "prezydent nie powinien w ogóle wszczynać tego postępowania". - Jeżeli doszło do nielegalnych operacji specjalnych, jeżeli jest wyrok orzeczony wobec wysokich urzędników, to powinien on zostać wyegzekwowany. W ten sposób prezydent niejako zachęca do recydywy. A jest przecież prawdopodobne, że mieliśmy do czynienia z recydywą, przypominam o aferze Pegasusa. Osoby przeciwne PiS-owi były nielegalnie podsłuchiwane i niszczone przez służby nadzorowane przez tych samych ludzi - wskazał parlamentarzysta.

- Wierzę, że prezydent się opamięta, stanie po stronie wartości i zaprosi syna Andrzeja Leppera, który został zniszczony, zaszczuty tą operacją. Patrząc mu w oczy, niech prezydent dokona rachunku sumienia i zweryfikuje swoje postępowanie - podsumował Krzysztof Brejza.