Prawnik o decyzji Dudy ws. Kamińskiego i Wąsika: Nie ma na razie żadnego aktu łaski

- Zdecydowałem się na prośbę pań [małżonek Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - red.], że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji i zgodnie z przepisami kodeksu karnego. To procedura wszczęta w trybie prezydenckim - przekazał w czwartek prezydent Andrzej Duda. Dodał jednocześnie, że "wniosek ułaskawieniowy wędruje do Prokuratora Generalnego [Adama Bodnara - red.]".

- Jest taka możliwość, aby Prokurator Generalny zawiesił wykonywanie kary, aby zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do Prokuratora Generalnego, by zostali w natychmiastowym trybie przez niego zwolnieni, co, wierzę w to głęboko, zakończy problem ich osadzenia i strajku głodowego - przekazał prezydent.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP na swojej stronie internetowej, "możliwe jest zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie art. 139 Konstytucji RP". "Konstytucyjne pojęcie prawa łaski jest pojemniejsze znaczeniowo od pojęcia ułaskawienia odnoszącego się do procedury przewidzianej w Kodeksie postępowania karnego" - czytamy.

Wskazano jednocześnie, że w przypadku postępowania ułaskawieniowego na podstawie art. 568 Kodeksu postępowania karnego "prośby o ułaskawienie przekazuje się (...) Prokuratorowi Generalnemu celem nadania im biegu". "Prezydent – po analizie wszystkich przedstawionych dokumentów – podejmuje merytoryczną decyzję w sprawie ułaskawienia, pozytywną bądź negatywną" - informuje Kancelaria Prezydenta.

W trybie, z którego skorzystał prezydent Andrzej Duda, skazana osoba może zasługiwać na łaskę np. z powodu odbycia znacznej części kary pozbawienia wolności, bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub zdrowotnej, nienagannej opinii, znacznego upływu czasu od popełnienia przestępstwa czy naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Ekspert: Nie ma na razie żadnego aktu łaski

"Sprawa jest jasna: Prezydent odmówił aktu łaski wobec Kamińskiego/Wąsika. Uruchomienie procedury ułaskawienia z Kodeksu postępowania karnego i domaganie się od prokuratora generalnego uwolnienia więźniów w trybie 568 KPK to zagrywka polityczna, żeby PiS mógł mówić, że to Adam Bodnar przetrzymuje więźniów politycznych w więzieniu" - skomentował na portalu X ekspert prawa karnego dr hab. Mikołaj Małecki.

"Nie ma na razie żadnego aktu łaski. Na razie zapowiedział wszczęcie procedury z KPK (...). Mógł zastosować akt łaski wprost z art. 139 Konstytucji, ale tego dziś nie zrobił" - doprecyzował prawnik.

"Nie dajmy się nabrać na działania prezydenta Andrzeja Dudy. Przerzucił sprawę na prokuratora generalnego i sądy, wszczynając czasochłonną procedurę ułaskawieniową z KPK. Kamiński/Wąsik nie spełniają przesłanek do ułaskawienia" - zaznaczył dr hab. Mikołaj Małecki.

"Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie domagał się od prokuratora generalnego zwolnienia Kamińskiego/Wąsika w trybie art. 568 KPK. Nie ma powodu, by ich zwolnić, nie wykonali nawet tygodnia z orzeczonych 2 lat kary, nikłe szanse powodzenia procedury ułaskawienia. To pułapka na Adama Bodnara i mydlenie nam oczu" - stwierdził.