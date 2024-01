Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika. Jest pierwszy komentarz Kaczyńskiego

Prezydent Andrzej Duda przekazał, że zdecydował się na wszczęcie postępowania właśnie na prośbę żon polityków. Jednocześnie wyraził nadzieję, że Prokurator Generalny Adam Bodnar przychyli się do wniosku o natychmiastowe zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co zakończy strajk głodowy obu polityków. Wcześniej Andrzej Duda zaznaczył też, że akt łaski, jaki wydał w 2015 roku wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest w mocy i w jego opinii politycy PiS są posłami.

Duda ułaskawi Kamińskiego i Wąsika. Kaczyński komentuje

- To jest dobry ruch. Jeżeli to doprowadzi do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne... Żaden wyrok nie powinien zapaść, ani drugi, ani ten pierwszy. Mówię też o decyzjach Izby Pracy Sądu Najwyższego. To chyba dobrze - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, który został zapytany w Sejmie o decyzję Andrzeja Dudy. Pytany o to, dlaczego Andrzej Duda od razu nie ułaskawił polityków, Jarosław Kaczyński odparł: "To pytanie do pana prezydenta, a nie do mnie".

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie znajdują się w areszcie śledczym.