Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu 2023 roku prawomocnie skazani na dwa lata więzienia. We wtorek (9 stycznia) doszło do zatrzymania parlamentarzystów. Zarówno sami osadzeni, jak i środowisko związane z PiS - w tym prezydent - uważają decyzję sądu za bezzasadną. Chociaż Andrzej Duda cały czas powtarza, że jego ułaskawienie z 2015 roku wobec polityków jest aktualne, to zdecydował się wszcząć procedurę ułaskawieniową. Skierował już wniosek w tej sprawie do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Decyzja prezydenta odbiła się szerokim echem w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący ruch Dudy: Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe

Duda ponownie ułaskawi Kamińskiego i Wąsika. Fala krytycznych komentarzy

Dla wielu polityków ponowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to przyznanie przez prezydenta, że jego akt łaski z 2015 roku był nieskuteczny. Uważa tak, chociażby Leszek Miller. "Duda nareszcie przyznał, że narzeczeństwu nie można udzielić rozwodu. Przyznał też, że akt z 2015 roku ułaskawiający osoby niewinne był nieskuteczny. Połknął własny język i potknął się o własne nogi" - napisał były premier.

Podobnie wypowiedziała się Ewa Kopacz. "Prezydent Duda ponownie chce ułaskawienia winnych Kamińskiego i Wąsika. Tą decyzją udowadnia, że jego ułaskawienie z 2015 roku było fikcją. Osoba, która powinna stać na straży praworządności, pokazuje, że w imię partyjnych interesów jest w stanie zrobić wszystko" - czytamy w jej wpisie.

Mocne słowa po oświadczeniu Dudy. Tak politycy koalicji rządzącej oceniają jego decyzję

"Oto państwo PiS: pan prezydent, ignorując wyroki sądów ułaskawia groźnych przestępców - swoich przyjaciół politycznych! A co z ich ofiarami?! Prezydenta martwi jedno: sprawność działania państwa!" - stwierdził Jacek Karnowski (KO).

Negatywnie wypowiedział się także Dariusz Joński. "Pan Duda rozpoczyna ułaskawienie. Skoro tak, to oznacza, że poprzednie 'ułaskawienie' jednak nie działa do dziś" - napisał na X.

"Duda musi zjeść własny język! Posypała się kłamliwa narracja. Żadnego skutecznego ułaskawienia nie było. I nie będzie już więcej ułaskawień bez prawomocnych wyroków. Bo było to czyste bezprawie" - ocenił Michał Szczerba (KO).

"Andrzej Duda uległ. Kaczyński nakazał, Duda wykonał. Jednak miękiszon, i to wielki" - stwierdził Tomasz Trela (Lewica).

"Głodówka okazała się ledwo małą dietką" - napisał Artur Łącki (KO) na X. "A jednak trzeba było połknąć język i grzecznie podpisać prawdziwe ułaskawienie. Wstyd PAD. Ale żeby tak zepsuć Prezesowi demonstrację? To może destrukcyjnie wpłynąć na frekwencję" - dodał w następnym wpisie.

Są też pozytywne głosy. Politycy PiS chwalą decyzję prezydenta

Nie wszyscy jednak skrytykowali ponowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Takie opinie wyrażają przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Mariusz Kamiński i Maciek Wąsik wracają do domów. Dobra informacja dla Polski i dobra decyzja Prezydenta Andrzeja Dudy" - napisał Janusz Cieszyński.