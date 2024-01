27 godzin rumakowania "bohatera" Dudy. 5 wniosków po sprawie Wąsika i Kamińskiego

Oto 4 smutne wnioski po sprawie Wąsika i Kamińskiego i jeden podnoszący na duchu.

1. Prezydent ma siłę tylko na 27 godzin rumakowania

27 godzin. Dokładnie tyle trwała zabawa Andrzeja Dudy w - przepraszam za określenie, ale dobrze pasuje do zachowania prezydenta - "gigachada" polskiej polityki. Jeszcze dobę przed powtórnym i prawdopodobnie tym razem skutecznym ułaskawieniem Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego prezydent zarzekał się, że jego ułaskawienie tych "krystalicznych" przestępców było "podręcznikowe". Tymczasem dzień później rumakowanie się skończyło i Andrzej Duda, strażnik Konstytucji i pierwszy obywatel zmienił zdanie. Daleki jestem od wymagania, żeby politycy byli samcami alfa, którzy gołymi rękami wyciągają rozgrzane podkowy z ogniska, ale oto w 27 godziny prezydent dużego, frontowego kraju NATO zademonstrował chwiejność, która każe zadać pytanie o jego integralność przy znacznie poważniejszych sprawach. A tych w naszym niestabilnym świecie nie brakuje.

2. Żony przykryły strach przed przyznaniem się do błędu

Andrzej Duda, jak wielu polityków prawicy, jak ognia unika przyznania się do jakiegokolwiek błędu. Tak samo było w przypadku pierwszego "ułaskawienia". Andrzej Duda był ostatnią osobą, która wobec nawału argumentów - także ze strony legalnej izby Sądu Najwyższego - jasno wskazujących, że ułaskawienie było wadliwe, twierdził, że jest inaczej. Gdy nareszcie zmienił zdanie, tak bardzo bał się przyznać do błędu, że wolał zasłonić się niedolą i łzami Romualdy Wąsik i Barbary Kamińskiej - żon skazanych polityków PiS - i swoją dla nich litością niż wypowiedzieć zdanie "pomyliłem się". Naczelny dowódca sił zbrojnych, zamiast stawić czoła swoim własnym błędom, wypchnął przed szereg dwie kobiety, czyniąc z nich ostatecznie tło swojego wystąpienia. Jak się okazuje nawet staropolską zasadę "panie przodem" można opacznie zrozumieć.

3. Prawo jest dla ciebie misiu, dla naszych ułaskawienie

Ale odstawmy na chwilę drwinę na bok. Bo sprawa Wąsika/Kamińskiego pokazała też radykalną nierówność polityków wobec prawa, którą po raz kolejny pokazali politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz ich usłużni "dziennikarze". Gdy zwykły obywatel Sebastian Kościelnik zderzył się w 2017 roku z kolumną rządową Beaty Szydło w Oświęcimiu, państwo stanęło na rzęsach, żeby udowodnić mu wyłączną winę i wybielić kierowców BOR. Ginęły dowody, media rządowe lustrowały kierowcę, a prokuratura walczyła jak lew o skazanie zwykłego człowieka, który miał pecha. Gdzie był wtedy Andrzej Duda? Dlaczego nie ruszyła go empatia i nie zaciekawił los zwykłego obywatela? Zaskoczenie: nic nie widział i nic nie słyszał.

Jakże inne było jego podejście, gdy sprawiedliwość miała - słusznie! - dosięgnąć jego kolegów. Ułaskawienie przed czasem, patetyczne wystąpienia, grożenie niepodpisaniem budżetu, podgrzewanie atmosfery w mediach, groteskowe i niszczące autorytet urzędu przechowanie Wąsika i Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim... Jeszcze tylko zebrania BBN w tej sprawie nie zwołał. Przerwę w tej walce zrobił tylko na darowanie kar Rafałowi Ziemkiewiczowi i Magdalenie Ogórek za lżenie na antenie Elżbiety Podleśnej.

To była brutalna lekcja dla obywateli, gdzie ich miejsce w hierarchii bytów prawicy. I kogo obowiązuje prawo, a kto może zawsze liczyć na kartę "wychodzisz z więzienia".

4. Histeria i sprawiedliwość

- Po raz pierwszy od 35 lat, od upadku komuny i wielkiego zwycięstwa Polaków nad totalitaryzmem - mamy w Polsce więźniów politycznych… Apeluję do demokratycznej wspólnoty świata Zachodu, by nie patrzyła biernie na to, co dziś dzieje się w Polsce.

Czy to proszący o niemiecką interwencję Donald Tusk? A może donoszący na Polskę Unii Europejskiej Szymon Hołownia? Nie, to nasz bohaterski, arcypolski były premier Mateusz Morawiecki, który w okamgnieniu zmienił się w "donosiciela", "lokaja zachodnich elit" i "marionetkę Webera" - by użyć ulubionych obelg polityków PiS. Jego partyjni koledzy z lubością za tu rzucili się ratować konstytucyjny porządek przed antyzachodnią, białoruską tyranią "koalicji 13 grudnia". Nie mam dobrych wiadomości. Tak będzie teraz zawsze przy każdej możliwej okazji, bo to jedyna taktyka, na jaką Prawo i Sprawiedliwość wpadło po przegranych wyborach. Jak pisał Jacek Gądek w Gazeta.pl, PiS zastanawia się nad zmianą nazwy. Jedną propozycję już mamy. To Histeria i sprawiedliwość.

5. Optymistyczny wniosek na koniec: Polacy są mądrzejsi od polityków

Choć wielu z nas łatwo się pisze teraz komentarze w stylu "Polska to mem", nie jest to prawda. Memem stali się poszczególni politycy i półlegalne instytucje z ich neoizbami. Memem nie stali się za to Polacy.

Mimo prób histerycznego rozkręcenia nastrojów wokół stalinizmu - powodzenia w porywaniu tymi słowami młodego elektoratu - rządu Tuska, nikt tego nie kupił. Pod stacjami męki Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego zgromadziły się zaledwie dziesiątki posłów PiS, a znicze ułożyły się w zaledwie jeden krzyż. Nawet Mateusza Morawieckiego nie było. Wbrew nadziejom prawicy nie wybuchło też żadne powstanie narodowe, nie było zdobycia polskiej Bastylii czy chociaż spalenia kukły Donalda Tuska. Nawet gromadząca najbardziej zagorzałych sympatyków PiS manifestacja w obronie wolnych mediów pod Sejmem zaczęła się z temperaturą schyłkowych marszów KOD. Ludzie są wkurzeni, słusznie w swoim mniemaniu protestują, ale nie wierzą swoim liderom, że właśnie nastąpił koniec świata i trzeba stanąć do ostatniego boju. Piszę to o godzinie 17.00 11 styczna - i różne rzeczy mogą się jeszcze w Warszawie wydarzyć - ale trudno nie zauważyć początkowej, dającej nadzieję, normalnej reakcji "suwerena".

Przez lata mówiło się, że trzeba radykalne partie otoczyć instytucjonalnym kordonem sanitarnym. Ten kordon już jednak istnieje i jest mocniejszy niż jakakolwiek instytucja. Ten kordon nazywa się kordon normalnych ludzi.