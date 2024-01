"Opcja atomowa" Andrzeja Dudy i PiS? Nikt jej nie chce, a Kaczyński wręcz się obawia

Jeśli wcześniejsze wybory są "opcją atomową", to ta bomba mogłaby im wybuchnąć pod nogami. W szeregach PiS przedterminowe wybory uznawane są za aberrację - rozwiązanie i niemożliwe, i szkodliwe.

- Mamy znów wygrać i znów nie rządzić? Nic by wybory nie zmieniły, a co najwyżej mielibyśmy jeszcze gorszy wynik. Trzeba pozwalać rządowi Tuska popełniać błędy - mówi nam parlamentarzysta PiS.

Obóz, który utracił władzę po wyborach 15 października, szuka spoiwa i mobilizacji. A nie nowych wyborów. Po tych sprzed trzech miesięcy PiS było w fatalnej kondycji, z niskim morale, topniejącą wiarą w przywództwo prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Pierwszym szokiem dla obozu PiS po utracie władzy było przejęcie mediów publicznych przez nominatów nowego rządu Donalda Tuska. Ale szokiem największym było ekspresowe wsadzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do więzienia. Zostali oni bowiem skazani na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, gdy byli szefami CBA i zajmowali się aferą gruntową. By ich zatrzymać, policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, a potem przewiozła do aresztu na warszawskim Grochowie.

Mówi poseł PiS: - To, co teraz robimy, jest w dużej mierze improwizacją. To pospolite ruszenie.

Wokół czegoś się partia skrzykuje. Tym czymś jest wsadzenie do więzienia Kamińskiego i Wąsika. I przeciwko komuś: premierowi Donaldowi Tuskowi. - Ta konfrontacja daje nam power. Trzeba podziękować Donaldowi Tuskowi, że nas tak mobilizuje - śmieje się parlamentarzysta PiS.

Jednocześnie w PiS jest trochę pretensji do prezydenta Andrzeja Dudy. Po tym, jak policja weszła do Pałacu Prezydenckiego zatrzymać Kamińskiego i Wąsika, prezydent był potwornie wściekły. Dzień później w oświadczeniu dla mediów mówił, że jest wstrząśnięty tym, co się stało pod jego krótką nieobecność w Pałacu.

Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy po zatrzymaniu przez policję Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim uznano w PiS za rozczarowujące.

- Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto w więzieniu ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, którzy zawsze walczyli o wolną Polskę. Są oni w więzieniu, tymczasem szereg ludzi z zarzutami korupcyjnymi chodzi na wolności - mówił prezydent. - Nie spocznę w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo polskie. Nie spocznę, dopóki pan minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi - oświadczył Andrzej Duda.

Był na Nowogrodzkiej zawód, że prezydent Andrzej Duda nie mówi mocniej, nie mówi o pierwszych "więźniach politycznych" po 1989 r. w Polsce. Nowogrodzka liczyła na dużo ostrzejszą reakcję głowy państwa.

Wierchuszka PiS-u liczyła na dużo twardsze i bardziej konfrontacyjne słowa prezydenta. Wystąpienie prezydenta nie było totalnie konfrontacyjne. Ba, prezydent apelował o spokój podczas manifestacji, a więc podczas manifestacji organizowanej przez PiS w obronie Kamińskiego i Wąsika. Prezydent nie mówił, co symboliczne o "więźniach politycznych". Stąd w PiS pretensje do Dudy, że "nic nie powiedział".

W przekazie prezydenta jest ważne rozdzielenie dwóch warstw: politycznej i państwowej. Politycznie zwarcie z Donaldem Tuskiem jest nieuniknione i będzie eskalować. W Pałacu Prezydenckim spodziewają się kohabitacji politycznie totalnej - powtórki z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego, który był głową państwa, podczas gdy premierem był Donald Tusk. A nawet mocniejszego zwarcia. Z kolei na niwie państwowej Andrzej Duda ma - mimo politycznej wojny - współpracować z rządem Donalda Tuska.

Co ważne, prezydent Andrzej Duda nie chce wcześniejszych wyborów - nie dąży do nich, a jego współpracownicy wykluczają taką możliwość.

Do skrócenia kadencji Sejmu może dojść w dwóch wypadkach. Pierwszy: Sejm większością 2/3 przegłosuje samorozwiązanie - tego jednak nie chce ani koalicja rządząca, ani też PiS. Drugi: Sejm nie uchwali budżetu państwa do 29 stycznia - taki scenariusz też jest de facto wykluczony.

Nie ma do rozpisania wcześniejszych wyborów podstawy prawnej ani woli politycznej.

Wcześniejszych wyborów nikt w polityce tak naprawdę nie chce. Ani prezydent. Ani koalicją rządząca (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL, Lewica). Ani osobiście premier Donald Tusk. Ani też Jarosław Kaczyński, ani dominująca część liczących się w PiS postaci. Kaczyński publicznie podkreślał zresztą, że nie chce teraz takich wyborów i mówił to też w gronie swoich współpracowników. Konfederacja - podobnie ich nie chce.

Narastająca konfrontacja jest jednak nieunikniona. Tak między PiS i obozem rządowym. Podobnie między prezydentem a rządem.

Prezydent od początku przyjął bardzo pryncypialne stanowisko ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Uznaje on, że skutecznie ich ułaskawił już w 2015 r., a mimo to zostali skazani i - co ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia - utracili oni mandaty poselskie. Co prawda teraz - po spotkaniu z żonami tych polityków - ogłosił, że wszczyna nowe postępowanie ułaskawieniowe, ale i tak uznaje, że tamto było skuteczne i wciąż są oni posłami.

- W moim osobistym przekonaniu panowie są nadal posłami. Dzisiaj są jednak w więzieniu i każdy kolejny ich dzień przebywania tam jest dla nich zagrożeniem zdrowia - mówił prezydent o Kamińskim i Wąsiku, uzasadniając swoją decyzję o rozpoczęciu procedury ułaskawieniowej.

Niemniej bez Kamińskiego i Wąsika będzie uchwalany budżet państwa, więc prezydent może z uwagi na to skierować - i jest to bardzo prawdopodobne - ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego jako uchwaloną w sposób sprzeczny z konstytucją (TK na wydanie wyroku ma dwa miesiące).

Niemniej nawet uznanie całości ustawy budżetowej za sprzeczną z konstytucją nie daje prezydentowi prawa do rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. Ale za to uderza w koalicję rządzącą.