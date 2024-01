Duda o sprawie Kamińskiego i Wąsika: Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe

Tekst jest aktualizowany

REKLAMA

- Jest taka możliwość, aby Prokurator Generalny zawiesił wykonywanie kary, aby zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do Prokuratora Generalnego, by zostali w natychmiastowym trybie przez niego zwolnieni, co, wierzę w to głęboko, zakończy problem ich osadzenia i strajku głodowego - dodał Andrzej Duda.

Zobacz wideo Dariusz Joński pytany o start Hołowni w przyszłych wyborach prezydenckich: Mi jest bliższy Rafał Trzaskowski

- Trzeba tę sytuację uspokoić, jeszcze raz apeluję do wszystkich do spokój, także do tych, którzy będą uczestniczyli w manifestacjach, domagając się uwolnienia więźniów politycznych, prawdziwej demokracji w Polsce, przestrzegania konstytucji i ustaw - mówił prezydent w czwartek po południu.

Prezydenta Andrzej Duda spotkał się w czwartek po południu z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik najpierw zostali przewiezieni do aresztu na warszawskim Grochowie. W ostatnich godzinach trafili do dwóch osobnych zakładów karnych na Mazowszu. Syn Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński napisał w mediach społecznościowych, że jego ojciec z aresztu śledczego Warszawa-Grochów został przewieziony do zakładu karnego w Radomiu.

Na oficjalnym koncie Macieja Wąsika na portalu X pojawiła się informacja, że były wiceminister trafił do zakładu karnego w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Jak napisano, takie informacje przekazała żona Macieja Wąsika. Według tego samego źródła, Maciej Wąsik kontynuuje protest głodowy. Wcześniej o swojej głodówce informował w piśmie odczytanym przez przedstawicieli prezydenta Mariusz Kamiński.