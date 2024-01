Duda spotkał się z żonami Kamińskiego i Wąsika. "Ich los i sytuacja jest przesądzona"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek (9 stycznia) w Pałacu Prezydenckim. Sąd skazał polityków na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień. Sprawa dotyczyła tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Sami osadzeni nie uznają wyroku i twierdzą, że są "więźniami politycznymi". Również inne osoby związane z PiS - w tym prezydent - uważają decyzję sądu za bezzasadną. Więcej o szczegółach sprawy przeczytasz TUTAJ. Teraz żony Kamińskiego i Wąsika spotkały się z Andrzejem Dudą.

Żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z wizytą u prezydenta. "Zwróciły się do mnie z prośbą o uwolnienie"

"Trwa spotkanie Prezydenta Andrzej Duda z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" - czytamy we wpisie Kancelarii Prezydenta na X. Zamieścił także nagranie z powitania Andrzeja Dudy z żonami skazanych posłów.

Po spotkaniu prezydent wydał oświadczenie. - Panie zwróciły się do mnie z prośbą o uwolnienie - przekazał Duda. Dodał także, że w związku z tym rozpoczyna procedurę ułaskawiającą i skierował już dokumenty do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

- Chciałyśmy podziękować, że pan prezydent odpowiedział i zgodził się na spotkanie. Poprosiłyśmy o spotkanie w celu pomocy w uwolnieniu naszych mężów. Determinacja, z jaką były prowadzone działania w celu wsadzenia ich do więzienia, każe nam sądzić, że oni w tym więzieniu - niezależnie od tego, że mogą stracić życie, bo głodują - oni tam będą. Tak naprawdę ich los i sytuacja jest przesądzona. Nie możemy się godzić na to. Ostatnią deską ratunku, jaką widziałyśmy, jest pan prezydent. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy naszych mężów w domu, bo miejsce niewinnych ludzi, ludzi, którzy ścigali korupcję, jest w domu, miejsce tych ludzi jest przy swoich obowiązkach, miejsce tych ludzi nie jest w więzieniu - powiedziała żona Macieja Wąsika.

- W związku z tym, że wobec mojego męża wszelkie interpretacje wyroków czy orzeczeń, który były na korzyść, były interpretowane na niekorzyść i odwrotnie i jedynym wytłumaczeniem racjonalnym jest to, że sprawa miała charakter polityczny. Mój mąż to człowiek uczciwy, dla którego jedyną wartością jest dobro, uczciwość i prawda i nigdy nie zszedł z tej drogi. Ja jako żona o tym wiem i każdego dnia mogłam się o tym przekonać. Natomiast to, z jaką bezwzględnością mojego męża wsadzono do więzienia, z jaką nadgorliwością jest dla mnie wręcz szokujące i nie potrafię sobie tego w ogóle poukładać w głowie - dodała Barbara Kamińska.

Żony Kamińskiego i Wąsika w TV Republika. "Donaldzie Tusku zrobiłeś wszystko, żeby trafił za kraty"

W środę (10 stycznia) żony Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego gościły w TV Republika. Na antenie wypowiedziały się na temat sprawy ich mężów. - Donaldzie Tusku, który zrobiłeś wszystko, żeby trafił za kraty, oświadczam, że może wsadziłeś go za kraty, ale nigdy nie pozbawisz go wolności - powiedziała Barbara Kamińska. Podkreśliła, że "zabolała" ją "nadgorliwość policji".

- Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. Jak ja wstałam rano, tak, jakby mi zabrali męża w takim dosłownym znaczeniu. Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy, że jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on - mówiła natomiast Roma Wąsik. Po pytaniu o to, czy poproszą Dudę o ułaskawienie ich mężów, obie panie długo milczały. Potem stwierdziły, że "prezydent jest w trudnej sytuacji".