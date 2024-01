Kancelaria Sejmu zaprzecza doniesieniom o ewakuacji. Jest komunikat

"Uwaga. Nie ma żadnej ewakuacji Sejmu! Posłowie i dziennikarze mogą z niego korzystać na normalnych zasadach. Od godz. 14:00 wstrzymane będzie jedynie wydawanie jednorazowych przepustek. Pracownicy, którzy nie są niezbędni do obsługi bieżącej pracy Sejmu, dostali możliwość wyjścia do domu o godz. 14:00, by - z uwagi na demonstrację - nie mieli problemów z wyjazdem z miejsca pracy" - przekazała w czwartek po południu na portalu X Kancelaria Sejmu RP.

Wcześniej poseł Konfederacji Stanisław Tyszka napisał na portalu X, że "Straż Marszałkowska poprosiła, żeby pracownicy Sejmu do godziny 14 opuścili budynki". "Szybki koniec Sejmu Otwartego, wraca Sejm Twierdza" - dodał parlamentarzysta.

"Protest Wolnych Polaków". Demonstracja PiS przed Sejmem

W czwartek o 16 przed Sejmem ma rozpocząć się demonstracja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem "Protest Wolnych Polaków". Przed budynkiem pojawiły się barierki postawione przez policję. Jak przekazał szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, mają one zniknąć po zakończeniu wydarzenia. - Ryzyka, na które wskazuje policja, skłaniają do tego, by zadbać o bezpieczeństwo manifestujących i funkcjonariuszy, w sytuacji, gdyby w tłumie pojawili się ludzie, którzy chcieliby zakłócić porządek, wtargnąć na teren Sejmu, rzucać czymś - mówił w czwartek Cichocki. Zaznaczył, że "Sejm pozostaje otwarty dla obywateli, barierki znikną".