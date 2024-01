Nieoficjalnie: Kamiński w areszcie stawiał bierny opór. Wąsik zachowywał się inaczej

W czwartek Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali przewiezieni z Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów do dwóch różnych jednostek. Pierwszy z nich trafił do Radomia, drugi do zakładu karnego w Przytułach Starych. O nieoficjalnych szczegółach informuje RMF FM, którego reporter ustalił, że były szef CBA, były minister miał stawiać bierny opór i nie realizować poleceń funkcjonariuszy Służby Więziennej.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Joński: Prezydent nie uwolnił się, nie jest samodzielnym politykiem

Media: Kamiński stawiał bierny opór w areszcie na Grochowie

Rozgłośnia podaje, że wobec skazanego Kamińskiego nie zastosowano siły, a funkcjonariusze Służby Więziennej mieli innymi sposobami próbować egzekwować wykonywanie poleceń. Inaczej miał postępować Maciej Wąsik, który "w pełni poddał się poleceniom mundurowych i nie sprawiał żadnych kłopotów" - cytuje jednego ze strażników RMF FM. Rozmówca podkreślił, że nikt z funkcjonariuszy Służby Więziennej nie może sobie pozwolić na żadne uchybienia proceduralne i do takich też nie doszło.

O tym, co już wiadomo na temat zakładów karnych, do których trafili skazani politycy Prawa i Sprawiedliwości piszemy w poniższym tekście:

Kamiński i Wąsik zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i osadzeni w areszcie

Zatrzymani we wtorek w Pałacu Prezydenckim politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu 2023 roku skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Sąd skazał byłych szefów CBA między innymi za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku ułaskawienie prezydenta. Wówczas nie byli prawomocnie skazani. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów.

Przed zatrzymaniem Kamiński i Wąsik kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji. Byłych ministrów policja przewiozła do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie.

W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Kamińskiego

W środę wieczorem w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu z 21 grudnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Z jego treści wynika, że na podstawie artykułu 249 paragraf 1 Kodeksu wyborczego wobec zaistnienia okoliczności określonej w artykule 247 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu wyborczego w związku z artykułem 99 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułem 11 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu wyborczego, marszałek Sejmu stwierdza wygaśnięcie, z upływem dnia 20 grudnia 2023 roku, mandatu posła Mariusza Kamińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów numer 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie. "Od postanowienia przysługuje Panu Mariuszowi Kamińskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu" - podkreślił Szymon Hołownia w postanowieniu.

Wydarzenia relacjonujemy na żywo na stronie głównej Gazeta.pl:

***