Syn Mariusza Kamińskiego o przeniesieniu ojca: Reżim Tuska znów stchórzył

"Szanowni Państwo, właśnie dowiedziałem się, że w związku z zapowiadanym protestem przed aresztem na Grochowie reżim Tuska znów stchórzył" - poinformował w czwartek (11 stycznia) rano Kacper Kamiński, prywatnie syn byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Zobacz wideo Kamiński rozpoczął głodówkę w areszcie. Wiceministerka sprawiedliwości: Każdy ma prawo nie jeść i nie pić

Syn Kamińskiego uderza w obecny rząd. "Reżim Tuska znów stchórzył"

"Odwołali posiedzenie Sejmu, a dziś przewieziono mojego tatę do Zakładu Karnego w Radomiu. Natomiast Macieja Wąsika do Ostrołęki. W związku z czym nie będzie dziś zgromadzenia pod aresztem. Widzimy się o 16 pod Sejmem!" - napisał w serwisie X.

Informację o zmianie miejsca pobytu dwóch aresztowanych polityków zaledwie kilka minut później podał również poświęcony im profil Komitet Obrony Więźniów Politycznych. We wpisie podtrzymana została narracja o strachu, jaki miała wzbudzić w obecnych rządzących wizja protestu.

"Potwierdzamy - naszych przyjaciół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wywieziono rano z Grochowa do dwóch różnych zakładów w innych miejscach w kraju. Widać, że władza bała się społecznego protestu po marszu przed warszawskim aresztem, do czego wczoraj wezwały żony więźniów politycznych" - czytamy w serwisie X.

Kamiński i Wąsik aresztowani. Policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego

Jak informowaliśmy, do zatrzymania byłych szefów CBA doszło we wtorek (9 stycznia) po godzinie 19 w Pałacu Prezydenckim. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ubiegłego roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w konsekwencji afery gruntowej. Następnie politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali przetransportowani do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

"Dziś mój Ojciec rozpoczął protest głodowy. To protest przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko bezprawiu i przeciwko dyktaturze jaką wprowadza w Polsce Donald Tusk. Proszę wszystkich o modlitwę za jego zdrowie i pomyślność w walce" - poinformował w środę za pośrednictwem serwisu X Kacper Kamiński.