Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Trafili następnie do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów, gdzie mieli spędzić do 14 dni. Obaj jednak mieli już zostać przewiezieni i to do dwóch innych jednostek.

Nieoficjalnie: Mariusz Kamiński również wywieziony z Warszawy. Trafił do innej jednostki

Maciej Wąsik trafił do zakładu karnego w Przytułach Starych koło Ostrołęki - podała rano niezalezna.pl. Potwierdza to Wirtualna Polska, która informuje jednocześnie, że z kolei Mariusz Kamiński miał trafić do Radomia. Według portalu na decyzję o przewiezieniu polityków PiS do różnych jednostek wpływ miały względy bezpieczeństwa.

"Radom w przypadku Kamińskiego został wybrany ze względu na więzienny szpital, który jest w placówce. To pokłosie jego decyzji o rozpoczęciu protestu głodowego" - podaje WP.

Przypomnijmy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani w sprawie tak zwanej afery gruntowej między innymi za przekroczenie uprawnień i fałszowanie dokumentów. Prezydent ułaskawił obu skazanych w 2015 roku, gdy zapadł nieprawomocny wyrok w tej sprawie. Ułaskawienie więc - według prawników - nie jest w mocy.