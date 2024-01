Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Trafili następnie do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów, gdzie mieli spędzić do 14 dni. Ten drugi jednak miał już zostać przewieziony do Zakładu Karnego w Przytułach Starych koło Ostrołęki (województwo mazowieckie) - podaje nieoficjalnie portal niezalezna.pl. To 135 kilometrów od miejsca jego dotychczasowego pobytu. Według serwisu decyzja ta została podjęta "w pośpiechu" jeszcze w środę.

Nieoficjalnie: Maciej Wąsik wywieziony z aresztu w Warszawie

"Więzienie w północnej części województwa mazowieckiego to jedno z nowocześniejszych więzień w Polsce. Zgodnie z informacjami Służby Więziennej może pomieścić 1265 osadzonych" - podkreśla Onet.

Gazeta.pl próbowała potwierdzić informację o przewiezieniu Macieja Wąsika do zakładu karnego w MSWiA. Onet z kolei skontaktował się z mecenasem Januszem Woźnickim. Obrońca byłego posła Prawa i Sprawiedliwości przekazał jednak, że na razie nie może potwierdzić tych doniesień.

Mariusz Kamiński miał zostać przewieziony do jednostki w Radomiu - podaje Wirtualna Polska.