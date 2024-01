Sondaż: Konfederacja straciła prawie połowę wyborców z 15 października. Balansuje na granicy progu

W najnowszym sondażu IBRiS dla Onet.pl Prawo i Sprawiedliwość uzyskało poparcie 34,2 proc. badanych. Chęć oddania głosu na KO zadeklarowało 32 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) z poparciem 14,1 proc. Lewica uzyskała 8,8 proc., a Konfederacja - 5 proc., co oznacza, że ugrupowanie balansuje na granicy progu wyborczego.

Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus o prawicy: Nie mogą się pogodzić z rzeczywistością, w której nie mają pełni władzy

Z wyliczeń portalu wynika, że PiS mogłoby tym samym wprowadzić do Sejmu 188 posłów, KO - 166, Trzecia Droga - 67, Lewica - 29, a Konfederacja - 4. Oznacza to, że - w porównaniu do obecnego stanu posiadania, PiS i Konfederacja straciłyby odpowiednio sześciu i 14 posłów, KO zyskałaby dziewięciu, Trzecia Droga - dwóch, a Lewica - trzech.

W badaniu sprawdzono również, jak zmieniły się poglądy wyborców, którzy brali udział w wyborach 15 października. Dużych zmian nie odnotowano wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, KO i Lewicy. Sporo zmieniło się natomiast w elektoratach Trzeciej Drogi i Konfederacji.

"Tylko 71 proc. wyborców Trzeciej Drogi z 15 października nadal deklaruje swoje poparcie dla tego ugrupowania. Z kolei aż 14 proc. osób głosujących popiera obecnie Koalicję Obywatelską. Wynik koalicji Polski 2050 i PSL nie uległ jednak tąpnięciu, ponieważ zyskała ona zwolenników gdzie indziej. Chodzi o październikowych wyborców Konfederacji – jedynie 54 proc. z nich nadal popiera to ugrupowanie. Duża grupa, bo aż 39 proc., to obecnie sympatycy Trzeciej Drogi. Kolejne 7 proc. opowiada się obecnie za oddaniem głosu na KO" - podaje Onet.pl.

Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS od piątku do poniedziałku na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą CATI (telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

Wybory 2023. Oficjalne wyniki

W październikowych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. poparcia. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 30,7 proc. wyborców. Trzecią Drogę (koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u) wybrało 14,4 proc. głosujących. Posłów do Sejmu wprowadziły również Lewica (8,61 proc.) i Konfederacja (7,16 proc.). Jak to przełożyło się na mandaty? Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Sejmu 194 posłów, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Lewica - 26, a Konfederacja - 18.