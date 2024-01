Mastalerek o kulisach zatrzymania polityków PiS: Kamińskim uderzono o futrynę, panie się popłakały

- Tak, to się wydarzyło w moim gabinecie. Ja byłem wtedy w Watykanie, miałem służbowy wyjazd, w ogóle nie było mnie w tym dniu w Pałacu, przyjechałem dopiero wieczorem. Z tego, co mi opowiadano, to wyglądało jak wyraz frustracji nieudaną akcją z rana i tą nieudolnością polskiej policji. I to, co zrobiono w Pałacu Prezydenckim, wyglądało, z perspektywy osób, które tam były, jako wyraz frustracji za nieudolność, za to, że policji nie udało się przed godziną 11.00 zatrzymać posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - mówił w środę wieczorem Marcin Mastalerek w Polsat News.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus: Jest wielu karnistów, którzy mówią, że prezydent Duda po prostu złamał prawo

Według szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy zachowanie policjantów "doprowadziło do płaczu panie, które pracują w Pałacu Prezydenckim". - Panie się popłakały. (...) Jeżeli ta frustracja wylewała się w ten sposób, że wyprowadzając posła Mariusza Kamińskiego, uderzono nim o futrynę, a to jest filigranowy, niewysokiego wzrostu mężczyzna i po tym popłakały się panie, które tam pracują, to po prostu powinni przeprosić, naprawdę. Mnie to opowiadano. Dlatego prezydent mówił o brutalnym zachowaniu - dodał Marcin Mastalerek. - Jeżeli przychodzi się do Pałacu Prezydenckiego, to minimum kultury po prostu - zaznaczył.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówił natomiast w środę wieczorem w TVN24, że "z formalnego punktu widzenia procedura zatrzymania była przeprowadzona w sposób legalny".

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w areszcie śledczym

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani w grudniu prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia przy badaniu tak zwanej afery gruntowej. We wtorek zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Obaj politycy stoją na stanowisku, że zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 r., tuż po tym, jak nieprawomocne orzeczenie wydał sąd pierwszej instancji. Jednak ekspertów prawa karnego ułaskawić można jedynie osobę prawomocnie skazaną.