Żona Kamińskiego zwróciła się do Tuska: Zrobiłeś wszystko, żeby trafił za kraty

O godz. 19.30 w Rozmowie Wieczoru Telewizji Republika gośćmi Danuty Holeckiej były Roma Wąsik i Barbara Kamińska, żony byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości, obecnie osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów. W czasie rozmowy Barbara Kamińska nagle zwróciła się do premiera.

- Donaldzie Tusku, który zrobiłeś wszystko, żeby trafił za kraty, oświadczam, że może wsadziłeś go za kraty, ale nigdy nie pozbawisz go wolności - powiedziała. W dalszej części wypowiedzi nawiązała do - jak stwierdziła - "nadgorliwości policji", która "ją zabolała".

- Ja taki ludzki żal mam. Nie oskarżam funkcjonariuszy, wiem, że mają swoje rodziny, jakieś interesy. Ale jedni robią to z uwagi na strach, inni z przekonania, a jeszcze inni w ramach jakiegoś interesu, jaki mają. Ale mam taki żal, że mój mąż i Maciek, oni przez te cztery lata zrobili bardzo dużo dla polskiej policji. Nie zawiedli w sytuacjach próby. Mój mąż dawał poczucie, tak mi nasz przyjaciel przekazał, bezpieczeństwa dla rodzin, które wiedziały, że pieniądze, które oddajemy państwu, nie zostaną rozkradzione - stwierdziła.

Czy żony Kamińskiego i Wąsika poproszą prezydenta o ułaskawienie? W studiu zapadła cisza

Obecna w studio Roma Wąsik mówiła o dniu zatrzymania jej męża. - Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. Jak ja wstałam rano, tak, jakby mi zabrali męża w takim dosłownym znaczeniu. Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy, że jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on - mówiła.

Kobiety zostały zapytane, czy poproszą Andrzeja Dudę o ponowne ułaskawienie ich mężów. Przez kilkanaście sekund żadna z żon nie zabrała głosu. Wreszcie Barbara Kamińska odpowiedziała, że w jej ocenie prezydent jest "w trudnej sytuacji". - Ta narracja, polegająca na tym, że akt łaski z 2015 r. nie działa, jest stworzona na potrzeby sytuacji. I my też tym samym jesteśmy w trudnej sytuacji. Nie wiem, czy mąż by się na to zgodził, a takiej decyzji bez konsultacji z mężem bym nie podjęła - poinformowała.

