Protest głodowy Kamińskiego i Wąsika. RPO: Osadzony nie ma prawa odmówić posiłku

Byli posłowie PiS Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili we wtorek do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie. Politycy zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali wyrok, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie.

Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus: Jest wielu karnistów, którzy mówią, że prezydent Duda po prostu złamał prawo

Syn Mariusza Kamińskiego poinformował w czwartek, że jego ojciec rozpoczął protest głodowy, uważając się za więźnia politycznego. Kamiński domaga się też zwolnienia z aresztu. Żona Macieja Wąsika przekazała z kolei w TV Republika, że jej mąż także nie przyjmuje jedzenia.

RPO: Więzień nie ma prawa do odmowy przyjęcia posiłku

- Więzień, osoba osadzona, nie ma, wedle przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, prawa do odmowy przyjęcia posiłku. Tak jest wyraźnie napisane w przepisach prawa. Jeżeli do takiego protestu dojdzie, to jego konsekwencją jest skierowanie takiej osoby, osadzonego, do opieki lekarskiej, do postępowania diagnostycznego. Wówczas taka osoba pozostaje pod obserwacją lekarską - komentował w Polsat News Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.

- W sytuacji, gdy lekarz stwierdza, iż protest głosowy zagraża życiu człowieka, to wówczas jest możliwość przedstawienia sprawy sądowi i sąd może postanowić o przymusowym dokarmianiu - dodał.

W Kodeksie karnym wykonawczym wspomniane jest wprost, że skazanemu nie wolno m.in. "odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, a także powodować u siebie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów".

"Skazanego, który odmawia przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego, lekarz za zgodą dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego obejmuje postępowaniem diagnostycznym" - wskazuje kodeks.